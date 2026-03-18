均華自結2月 EPS 2.11元

股王信驊（5274）18日跳空開高，開盤價即觸漲停板12,450元，表現強勁。值得注意的是，外資高盛證券在最新報告中，看好信驊受惠長期伺服器成長循環，目前處於有利發展位置，因此重申「買進」評等，將目標價由12,000元上調至15,000元，長期伺服器市場前景十足。

2026-03-18 11:28