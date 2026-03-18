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均華自結2月 EPS 2.11元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

均華（6640）因股價連七漲，18日應主管機關要求公告自結2月財報，合併營收3億元，年增52.28%。稅後純益0.6億元，年增140%；EPS 2.11元，年增137.08%。

均華2月營收不受春節長假影響，交出月增30.1%，年增52%的佳績，反映AI與先進封裝客戶擴產需求強勁。

均豪（5443）累計前二月合併營收6.23億元，攀上兩年來同期新高，年增6.6%。

均華累計前二月合併營收5.31億元，年增54%，創同期新高。公司表示，2月營收年增率逾五成，主要是配合客戶出貨。

均華受惠於晶圓廠與封裝廠先進封裝製程發展加速，旗下晶粒分揀機和黏晶機等兩大產品線在AI驅動半導體產業加速擴產下，均華做為核心製程設備供應商，營運展望正向。

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