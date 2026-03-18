王座國際每年展店8到10家 盼今年營收續登峰

王座（2751）國際2025年營收創歷史新高，獲利創歷史次高，全年每股純益（EPS）4.57元，預計全年配息每股4元，現金配發率近九成，穩健配息的股利政策，回饋長期支持股東。

今年王座將持續於台灣市場展店8-10家，推動「段純貞」於澳洲開出首家門市與「Yache 韓式蔬食」進駐馬來西亞計畫，同步進行品牌優化與營運效率提升，以期全年合併營收續攀高峰。

王座持續推動多品牌展店策略，於全台多家百商場據點拓展新門市，今年上半年「雞三和」將於台中洲際漢神開出第四家門市，「大阪王將」則預計插旗高雄新濱町；海外布局部分，「段純貞牛肉麵」繼美國、香港，預計第2季在澳洲開出首家新門市，養心旗下品牌「Yache 韓式蔬食」亦計畫進駐馬來西亞，進一步擴大國際市場版圖。

王座國際去年取得「養心餐飲」51％股權，並新增代理日式餐飲「雞三和」，使旗下餐飲品牌更加完整，去年受惠展店效益逐步顯現及既有門市營運穩健提升，同時藉由產品組合調整與價格策略優化，在營運規模擴張，增加營業成本費用，仍可維持歷年毛利率水準。

近年王座國際透過品牌延伸、門市拓展與商品組合優化，逐步擴大在台灣餐飲市場的布局，建立涵蓋「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「京都勝牛」、「段純貞」、「養心茶樓」與「雞三和」等多元品牌矩陣，品牌橫跨台、日、韓與蔬食的餐飲文化，客單價區間以中價位為主，提供個人式的消費菜單，以滿足不同消費族群的用餐需求，目前台灣已有68家直營門市，門市以進駐百貨商場為主，除持續拓展市場版圖外，亦著重單店營運效益的提升並積極經營會員系統，形成穩定的客群基礎。

展望後市，王座持續推動展店計劃，同步進行品牌優化與營運效率提升，短期以拓展國內市占率為目標，每年新開直營門市約8-10家展店節奏，且每2-3年以代理新品牌或併購擴增營運規模，並持續拓展「段純貞」、「京都勝牛」品牌海外再授權業務，以「段純貞」為主、「京都勝牛」為輔，以期今年合併營收續攀高峰。