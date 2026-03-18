ASIC 訂單延續 法人上修這檔 CCL 股獲利預估及目標價

台燿（6274）隨ASIC客戶新平台元月開始出貨，並延續至第4季，加上800G交換器在AI伺服器Scale out需求帶動，及泰國、常熟新產能提前到位，法人上修2026至2028年獲利預估值，連創新高可期，並大升目標價。

投顧法人分析，台燿前二月營收62.7億元，年增50.3%，表現優於預期，預估第1季營收可望季減低個位數百分比。第2季隨泰國廠2期新增產能30萬張到位及M7、M8漲價效應，看好營運可望價量齊揚，估單季獲利季增逾三成。

台燿專注於高速傳輸料號發展，訂單高度客製化產品自認證到出貨需時八至12個月，公司對於終端客戶及應用鎖定成敗將直接反映至未來1至2年業績表現。

隨800G交換器及AI伺服器需求帶動，台燿營運2024年下半年開始轉折向上，法人評估M8料號將於未來1至2年在800G交換器生命周期挹注下，持續推升獲利成長。

受惠AI伺服器對高速傳輸需求殷切，無論櫃內連結的Switch Tray，或機櫃間連接的乙太網路規格皆持續升級，法人預期2026年M8主力規格可望由現行搭配 Low Dk布及HVLP3銅箔，升級至Low Dk2搭配HVLP4。

另一方面，M9於新世代GPU及ASIC AI伺服器導入下，對2027年獲利將有進一步推升效果，長線1.6T交換器亦將同步升級， 帶動單機產值較800G提升 40%以上，法人預期CCL規格升級及泰國廠新產能提前開出，台燿2026年獲利可望更上一層樓。