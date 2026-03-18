股王信驊太狂！開盤即飆漲停、高盛竟喊上天價15,000元

股王信驊（5274）18日跳空開高，開盤價即觸漲停板12,450元，表現強勁。值得注意的是，外資高盛證券在最新報告中，看好信驊受惠長期伺服器成長循環，目前處於有利發展位置，因此重申「買進」評等，將目標價由12,000元上調至15,000元，長期伺服器市場前景十足。

信驊上修對伺服器產業及遠端伺服器管理晶片（BMC）市場長期發展的看法後，高盛看好在代理型人工智慧（Agentic AI）興起，CPU在處理推論任務中角色日益加重下，信驊未來數年成長動能可期。

展望未來，高盛預期，信驊自2026年起營運表現將進一步加速。首先，在市占率方面，隨伺服器平台由AST2600升級至AST2700，在競爭對手缺乏相應解決方案下，信驊於既有客戶中的滲透率可望持續提升。

第二，產品動能方面，AST2700系列受惠於資安標準升級及DDR4轉向DDR5趨勢，需求快速放大，預計將於2026年第2季開始量產，且定價較AST2600高出約70%至80%，有助推升營收與獲利。第三，新專案方面，既有客戶的mini BMC專案亦已進入量產階段，進一步挹注成長動能。

同時，隨新一代伺服器平台導入AST2700，相關周邊產品如I/O擴展晶片（I/O expander）及PFR IC出貨量亦將同步提升，擴大產品組合貢獻。此外，高盛也上修信驊2026；2027年營收年增率至64%與53%（原預估為49%與49%），毛利率則分別達69.4%與71.2%，成長動能明確。