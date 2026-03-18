皇將看營運 審慎樂觀

製藥包裝自動化設備大廠皇將科技（4744）表示，今年對整體營運維持審慎樂觀態度，若無任何其他系統性風險影響的前提下，隨著主要客戶的拉貨力道穩步升溫，將推進全年整體營運表現向上。

皇將表示，將持續以「全球布局深化、創新產品推進與策略合作拓展」作為未來營運成長的重要方向，一方面，透過「CVC」與「CHANGSUNG」雙品牌策略，拉高品牌力，並鎖定空白市場，包括歐洲、墨西哥及南美等開拓與更多國際客戶合作的機會。

另一方面，藉由創新智慧化技術升級，推出不同訴求功能的設備，強化產品品牌與市場差異化競爭力，同時以滿足客戶提升設備運作效率與整線整合能力，深化於客戶單一生產基地或產線規劃的訂單合作滲透率。

皇將去年合併營收14.45億元，雖因會計師查核與自結數有認列基礎異動，但整體營收仍繳出年增12.2%、創歷史新高的成績，營業利益1.46億元，稅後純益1.35億元，每股稅後純益2.51元，分別年增579.8%、226.9%、234.6%，獲利創歷史次高。