看準教育旅行市場潛力與專業分工需求，旅天下（6961）昨（17）日宣布，與深耕學生團體旅遊市場多年的鴻禧旅行社合資成立「鴻天下旅行社」，旅天下持股51%、鴻禧持股49%。雙方聚焦學生及教職員團體旅遊市場，搶攻教育旅行商機。

旅天下表示，成立以來以「品牌加盟」機制與「旅遊好鄰居」為核心發展策略，擴展全台據點版圖。透過整合航空資源開發多元旅遊產品，結合加盟夥伴在地經營優勢，提升市場滲透率，營收持續成長，展現穩健營運動能。

鴻禧旅行社成立於1995年，為國內教育旅行市場主要業者，長期深耕學生團體旅遊，承辦全台多所國、高中校外教學、畢業旅行及隔宿露營等活動，每年服務人次逾10萬。業務涵蓋各級學校旅遊、營隊及海外遊學，現拓展至企業員工旅遊與獎勵旅遊等團體市場。