振宇五金據點 挑戰百店

振宇五金（2947）昨（17）日舉行法說會，宣布今年將朝「百店達陣」目標邁進，達標後未來每年將維持九至十家展店速度，規劃三年內達124家、五年內拓展至160家規模。

就門市布局來看，目前全台共93家門市，北部與南部各占46.7%，中部占6.7%。

未來展店重心仍將以北部與南部為主，持續擴大據點密度。

振宇五金指出，五金市場需求持續成長，台灣屋齡超過20年的住宅占比達75%，帶動維修與汰換需求；此外，去年建物移轉買賣達26萬件，也同步推升五金產品需求。整體市場規模已達千億元以上，但同業家數卻持續下滑，成為公司加速展店的重要動能。另一方面，高齡人口增加，也進一步帶動居家安全與輔具相關產品需求。

在自有品牌方面，振宇五金持續擴大布局，商品數已達345項，營收占比由2023年的6.2%提升至去年的6.8%，並帶動整體毛利率表現。

因應去年關稅影響，公司今年將更聚焦MIT產品製造，並加強手工具與消耗性產品推廣，持續提升自有品牌占比。

會員經營方面，目前會員數已達67.9萬人，去年會員成長率達18.7%，會員貢獻度達56.3%。公司指出，會員客單價較非會員高出約五成，未來將持續擴大會員基盤。

營運表現方面，去年同店營收年增4.15%，新開門市營收成長率則達9.2%，展現展店效益逐步發酵。

從商品結構來看，門市營收以水電油漆類占比最高，達48.9%，其次為各式工具19.6%、居家園藝15.8%，以及建築土木類15.7%。