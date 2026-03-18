櫃買中心修正法規 強化股東權益

為落實資訊透明度並鼓勵股東積極行使權利，櫃買中心提醒各上櫃公司，參酌最新修訂「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，於今年度股東常會完成相關規則修訂。本次法規修正重點如下。

一、提升資訊揭露時效：配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條修正，上櫃公司應於股東常會30日前，將股東會議事手冊及會議補充資料之電子檔傳送至金管會指定的資訊申報網站，使投資人能儘早知悉議案內容。

二、強化重大議案監票獨立性：參考國際監票人相關規定，股東會如有董事選舉議案且候選人數超過應選席次、董事解任，或涉及公司法、企業併購法、金融控股公司法等重大資產處分與併購議案時，宜由主席指定具獨立性的律師、會計師或公證人擔任監票人。

櫃買中心強調，本次參考範例的修正旨在接軌國際公司治理趨勢，鼓勵上櫃公司參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂股東會議事規則，強化對股東權益的保障並提升企業公司治理。