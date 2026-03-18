聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買中心修正法規 強化股東權益

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為落實資訊透明度並鼓勵股東積極行使權利，櫃買中心提醒各上櫃公司，參酌最新修訂「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，於今年度股東常會完成相關規則修訂。本次法規修正重點如下。

一、提升資訊揭露時效：配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條修正，上櫃公司應於股東常會30日前，將股東會議事手冊及會議補充資料之電子檔傳送至金管會指定的資訊申報網站，使投資人能儘早知悉議案內容。

二、強化重大議案監票獨立性：參考國際監票人相關規定，股東會如有董事選舉議案且候選人數超過應選席次、董事解任，或涉及公司法、企業併購法、金融控股公司法等重大資產處分與併購議案時，宜由主席指定具獨立性的律師、會計師或公證人擔任監票人。

櫃買中心強調，本次參考範例的修正旨在接軌國際公司治理趨勢，鼓勵上櫃公司參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂股東會議事規則，強化對股東權益的保障並提升企業公司治理。

金管會 櫃買中心 股東會

延伸閱讀

玉山金宣布導入永續財務資訊專章 領先台灣金融業

創意董事長曾繁城將退休 不參與下屆董事選舉

築間通過實施庫藏股、預計買回兩千張 看好公司中長期價值

大股東質疑健亞、易威併購案 公司提五大要點回擊

相關新聞

威剛元月EPS 11.09元 法人看好第1季有望賺贏去年全年

本土記憶體模組龍頭威剛（3260）近期股價強勢，遭列注意股票，昨（17）日應主管機關要求，公告自結今年元月大賺逾一個股本，每股純益11.09元，不僅一個月就賺2025年全年近半數獲利，並已超越2024年獲利總和。

國邑二新藥臨床 邁步

國邑*（6875）昨（17）日舉行法人說明會，總經理甘霈表示，公司聚焦長效吸入藥物開發，並以藥械整合平台為核心推動新藥全球布局，兩大核心產品L606（微脂體-曲前列腺環素）與L608（微脂體-伊洛前列素）已分別推進至全球第三期及美國第二期臨床階段，L608有機會在今年下半年完成歐洲市場授權。

衛司特2026年獲利拚新高

衛司特（6894）去年繳出賺逾一個股本佳績，公司昨（17）日表示，受惠半導體電解設備及耗材業績翻倍成長、再生金屬服務（BOO）新導入七至八個廠維運，以及不溶性陽極訂單高成長挹注，今年營收、獲利可望再寫新猷。

築間三箭齊發 營運向上

築間（7723）昨（17）日宣布，啟動營運調整「三箭齊發」策略，聚焦菜單改版、海外代理及名廚共創三大方向。築間董事長林楷傑表示，隨著各項策略逐步發酵，對未來營運回溫與成長潛力維持審慎樂觀看法。

旅天下進軍教育旅行

看準教育旅行市場潛力與專業分工需求，旅天下（6961）昨（17）日宣布，與深耕學生團體旅遊市場多年的鴻禧旅行社合資成立「鴻天下旅行社」，旅天下持股51%、鴻禧持股49%。雙方聚焦學生及教職員團體旅遊市場，搶攻教育旅行商機。

皇將看營運 審慎樂觀

製藥包裝自動化設備大廠皇將科技（4744）表示，今年對整體營運維持審慎樂觀態度，若無任何其他系統性風險影響的前提下，隨著主要客戶的拉貨力道穩步升溫，將推進全年整體營運表現向上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。