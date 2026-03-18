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國統在手訂單逾200億
水資源統合商國統（8936）3月陸續有「烏日至南屯送水管 (南段)潛盾工程」等標案落袋，在手訂單包含在建工案及管材銷售未認列營收逾200億元，法人看好該公司今明兩年營運成長強勁力道。
法人指出，觀察國統去年營運變化，隨著南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程、石門水庫至新竹聯通管－道路埋設段工程、鯉魚潭場第二送水管工程-管 (二)等標案工程持續推進，營運加速增溫。國統2025年全年稅後純益達10.12億元，相較前年的8.37億元，成長20.9%，每股純益4.08元。
進入3月，目前再有新業務斬獲。首先是獲苗栗縣府通知，針對「促進民間參與苗栗縣竹南頭份污水下水道系統興建營運移轉計畫」，核定修正計畫，工程經費增加約14.42 億元；接續，再得標「台中雲林水源調度-烏日至南屯送水管 (南段)潛盾工程」標案，工程總金額為7.9億元。
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