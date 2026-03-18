國統在手訂單逾200億

本土記憶體模組龍頭威剛（3260）近期股價強勢，遭列注意股票，昨（17）日應主管機關要求，公告自結今年元月大賺逾一個股本，每股純益11.09元，不僅一個月就賺2025年全年近半數獲利，並已超越2024年獲利總和。

2026-03-18 01:04