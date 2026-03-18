築間三箭齊發 營運向上

築間（7723）昨（17）日宣布，啟動營運調整「三箭齊發」策略，聚焦菜單改版、海外代理及名廚共創三大方向。築間董事長林楷傑表示，隨著各項策略逐步發酵，對未來營運回溫與成長潛力維持審慎樂觀看法。

築間日前辦理庫藏股，預計在每股21.49元至48.59元的區間內，買回2,000張自家股票，林楷傑表示，實施庫藏股除了具有激勵員工的意義，更重要的是展現經營團隊對公司價值、未來發展與股東權益的重視。

現階段集團整體發展主軸已更趨明確，將持續聚焦於核心品牌菜單優化、海外代理布局深化，以及與名廚合作發展高技術門檻品牌三大方向。

首先，核心品牌菜單改版效益正逐步顯現第二，海外代理已成為集團重要成長引擎之一。第三，與名廚合作及高技術門檻品牌布局，將持續拉升品牌差異化與附加價值。