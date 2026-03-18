衛司特2026年獲利拚新高

衛司特（6894）去年繳出賺逾一個股本佳績，公司昨（17）日表示，受惠半導體電解設備及耗材業績翻倍成長、再生金屬服務（BOO）新導入七至八個廠維運，以及不溶性陽極訂單高成長挹注，今年營收、獲利可望再寫新猷。

衛司特昨天應兆豐證券之邀舉辦法說會，董事長林世民及昆山公司總經理林浚丞出席，說明2025年營運成果，並展望今年本業成長動力，及轉投資事業布局。

衛司特2025年合併營收13.79億元，年增40.7%，創新高紀錄；毛利率36.49%，年減1.33個百分點；稅後純益2.62億元，年增29.2%，每股純益10.99元，獲利刷寫新猷。董事會決議去年度盈餘擬配發每股8.5元現金股利，將於5月25日股東常會承認配息案。

林浚丞表示，去年營收成長主要動力為半導體電解設備及耗材業績年增80%；BOO年增率則為20%，代理銷售的不溶性陽極鈦網也大成長。

談到去年獲利成長不如營收的原因，他說，主要是受到美元升值導致匯損，及銅價變動的影響，估約造成每股0.8元的損失。

展望今年成長動能，林浚丞指出，不溶性陽極鈦網將自今年7、8月進入高速成長期；半導體電解設備及耗材今年將伴隨主要客戶系統裝置的成長，會有六套新設備出貨，估業績較去年呈翻倍成長走勢。

至於BOO業務將在上半年導入七至八家新廠下，推升較去年繳出高雙位數成長佳績。

轉投資方面，競零再生公司的鋰電池處理設備己完成建置，目標今年底前取得處理許可，2027年放量生產。今年元月併誠鋒科技之後，目前鉛酸電池月處理量約400噸，規劃今年投入6億元資本支出，一舉將產能擴充十倍，預計明年可達到月處理量4,000噸規模。