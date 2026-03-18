聽新聞
0:00 / 0:00
國邑二新藥臨床 邁步
國邑*（6875）昨（17）日舉行法人說明會，總經理甘霈表示，公司聚焦長效吸入藥物開發，並以藥械整合平台為核心推動新藥全球布局，兩大核心產品L606（微脂體-曲前列腺環素）與L608（微脂體-伊洛前列素）已分別推進至全球第三期及美國第二期臨床階段，L608有機會在今年下半年完成歐洲市場授權。
甘霈表示，L606正透過國際合作夥伴主導，三期臨床試驗已於歐美等地啟動，涵蓋逾20個國家、上百個試驗據點，整體試驗規模約數百人，估計最終獲得藥證時間點落在2029至2030年。
相較之下，L608為目前最積極拓展藥物，該藥鎖定硬皮症相關肢端血管併發症，已取得美國與歐洲孤兒藥資格，並已向美國FDA提出第二期臨床試驗申請，規劃收案約140人，並於收案過半時進行期中分析，相關數據預計明年揭露。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。