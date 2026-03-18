國邑二新藥臨床 邁步

國邑*（6875）昨（17）日舉行法人說明會，總經理甘霈表示，公司聚焦長效吸入藥物開發，並以藥械整合平台為核心推動新藥全球布局，兩大核心產品L606（微脂體-曲前列腺環素）與L608（微脂體-伊洛前列素）已分別推進至全球第三期及美國第二期臨床階段，L608有機會在今年下半年完成歐洲市場授權。

甘霈表示，L606正透過國際合作夥伴主導，三期臨床試驗已於歐美等地啟動，涵蓋逾20個國家、上百個試驗據點，整體試驗規模約數百人，估計最終獲得藥證時間點落在2029至2030年。

相較之下，L608為目前最積極拓展藥物，該藥鎖定硬皮症相關肢端血管併發症，已取得美國與歐洲孤兒藥資格，並已向美國FDA提出第二期臨床試驗申請，規劃收案約140人，並於收案過半時進行期中分析，相關數據預計明年揭露。