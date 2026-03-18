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威剛元月EPS 11.09元 法人看好第1季有望賺贏去年全年

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
威剛董事長陳立白。聯合報系資料照
威剛董事長陳立白。聯合報系資料照

本土記憶體模組龍頭威剛（3260）近期股價強勢，遭列注意股票，昨（17）日應主管機關要求，公告自結今年元月大賺逾一個股本，每股純益11.09元，不僅一個月就賺2025年全年近半數獲利，並已超越2024年獲利總和。

威剛結算，元月合併營收84.12億元，創新高，年增198.92%，單月獲利更是大爆發、達35.17億元，較去年同期暴增3,516倍，每股純益11.09元，遠優於去年同期的0.003元。

法人分析，威剛元月獲利激增，主要反映記憶體市場缺貨大漲價，威剛手中庫存充裕，享有豐厚的低價庫存漲價紅利。

法人看好，隨著記憶體多頭行情延續，威剛獲利有望延續高檔，本季獲利有望超越去年全年，繳出「一季賺贏一年」的亮眼成績單。

威剛基本面強勁，股價從2月底的285.5元附近起漲，昨天攻上漲停價434.5元收市，不僅連續拉出第二根漲停板，更改寫歷史新天價，大漲39.5元，波段漲幅逾52%。

展望後市，威剛董事長陳立白先前表示，全球記憶體供需結構已明顯改變，在賣方主導市場下，今年不論是DRAM或儲存型快閃記憶體（NAND Flash）都是一貨難求，連美、中等地雲端大咖都上門找威剛搶貨，看好今年記憶體市場將「從年頭好到年尾」。

威剛預期，在一線、二線模組廠生態朝兩極化發展下，公司不僅掌握提前備貨的庫存優勢，且供貨穩定，原訂首季庫存金額達300億元以上的目標也提前達陣，今年營運將大幅受惠記憶體報價續揚，本季整體績效表現將優於去年第4季，持續攀峰。

DRAM 庫存 快閃記憶體

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