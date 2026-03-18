友鋮拓版圖 將擴大併購

汽車零組件友鋮（7718）董事長張宏誠表示，汽車零組件產品約占營收八成並以OEM客戶為主，友鋮協助歐洲汽車大廠開發的新車型年底即將發表，近期相關零組件開始出貨，成為推升今年營收重要的重要動能。

友鋮公司指出，今年基本營收有望成長5-10%，考量到市場需求，以客戶不衝突、互補強的企業為主軸，新年度會擴大併購，如果未來整併順利，營收還會向上攀升。

張宏誠表示，目前汽車零組件產品約占八成，工業產品約占兩成，友鋮並運用AI來開發各種客戶客戶的圖面，提供產品設計生產規劃，透過AI可以讓產品更精準，友鋮提供給客戶的報價效率提高，增取訂單的速度會加快。

友鋮產品銷售地區北美洲63%、歐洲28%，另外，亞洲、澳洲及紐西蘭8%；透過終端客戶包含知名汽車大廠，包含雙B、保時捷、福特、福斯、特斯拉等，其餘如惠而浦、伊萊克斯等電器品牌也是客戶之一。