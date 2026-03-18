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坤悅台中、彰化新案 總銷96億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

坤悅開發（5206）今年創立15周年，昨（17）日舉行春酒慶祝活動，董事長陳丕岳宣布，今年儘管房市景氣偏冷，但坤悅推案腳步不停歇，預計下半年陸續推出彰化「芊芊大悅」及台中「坤悅沐晴」兩案，總銷合計達96億元。

坤悅去年合併營收37.78億元、年增55.1%，稅後純益5.89億元、年增83.4%，每股稅後純益達3.44元，營收、獲利雙創歷史新高，在中部上市櫃建商中表現亮眼。

坤悅今年預計完工交屋個案，有南屯區「君睿」、后里區「禮御」與烏日區「夢想＋」，總銷約65億元，目前已售金額逾50億元，將在今年陸續認列。法人估，坤悅今年營收將超越50億元，每股稅後純益上看6元，營收、獲利有望續創新高。

坤悅目前線上銷售個案計有南屯區「君睿」、北屯區「坤悅‧泊岳」、太平區「坤悅涵仰」、南區「坤悅語文心」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」、「坤悅沐光墅」、「坤悅映光田」等，總銷合計逾236億元。

至於今年推案計畫，位於彰化三民段的「芊芊大悅」，預計第3季進場，此案規劃地上17樓、地下三層，286戶純住家2至3房格局，每坪單價46萬元起跳，總銷50億元。另位於台中市東區的「坤悅沐晴」，預計第4季進場，此案規劃地上24樓、地下五層，共248戶住家與6戶店面的超高地標，格層為2至3房，每坪單價48萬元起跳，總銷46億元。

「說到做到是公司的承諾！」陳丕岳說，坤悅自始至終確保完工實景符合預售3D圖面，交屋前公司內部自主驗屋，今年更導入公正第三方驗屋公司，代驗住家與公設，為購屋族群設身處地，想在最先，做到最好，是公司維持穩健銷售與獲利的關鍵。

營收

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