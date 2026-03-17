築間通過實施庫藏股、預計買回兩千張 看好公司中長期價值

連鎖餐飲集團築間（7723）董事會通過辦理庫藏股案，基於對公司中長期發展方向、營運調整成果與未來成長動能的信心，將買回庫藏股作為未來轉讓股份予員工及強化人才激勵機制等用途。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，「我們認為，現階段市場價格尚未充分反映築間的中長期價值。隨著菜單改版、海外代理與名廚共創三大方向逐步發酵，公司對未來營運回溫與成長潛力維持審慎樂觀看法。」築間餐飲集團指出，此次辦理庫藏股，除具員工激勵意義外，更重要的是展現經營團隊對公司價值、未來發展與股東權益的重視。

現階段集團整體發展主軸已更趨明確，將持續聚焦於核心品牌菜單優化、海外代理布局深化，以及與名廚合作發展高技術門檻品牌三大方向，穩步推進品牌升級與營運回溫；同時，公司亦持續以強化營運體質、提升獲利能力為首要任務，推動品牌結構優化、門店布局調整與服務品質升級。

築間餐飲集團進一步表示，本次辦理庫藏股，主要係為激勵員工士氣、留任及吸引優秀人才，並提升員工向心力，係依據《證券交易法》第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定辦理，預定買回股份數量為2,000,000股，買回期間為民國115年3月13日至115年5月12日。

築間餐飲集團表示，辦理庫藏股除作為員工激勵工具外，亦反映公司對自身中長期經營價值與未來成長潛力的信心。

公司認為，現階段股價尚未充分反映集團經營調整後的體質優化成果與後續成長空間。雖然2025年營運表現受品牌汰弱留強、部分門店閉店調整、品牌重整與門市翻新等因素影響，短期獲利承受壓力，但相關作為皆屬推動營運優化與結構調整的必要過程，目的是為下一階段成長打下更穩固基礎。

隨著品牌結構逐步優化、營運效率持續提升，加上資源整合與標準化採購體系發揮效益，全年平均毛利率仍維持在45.74％水準，顯示集團營運基本面與獲利韌性仍具支撐。

在三大主力方向方面，首先，核心品牌菜單改版效益正逐步顯現。公司認為，菜單優化不只是商品更新，更是從顧客需求、點餐決策效率與單店營運表現出發的重要策略調整。透過菜單結構調整、服務升級與品牌體驗優化，有助於提升顧客滿意度、來客穩定度與門店經營效率，強化核心品牌基本盤，也為後續營運回升累積更穩定的支撐力道。