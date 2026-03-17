國邑法說會／雙旗艦長效吸入新藥臨床推進 新藥L608力拚今年歐洲授權

國邑＊（6875）17日舉行法人說明會，總經理甘霈表示，公司聚焦長效吸入藥物開發，並以藥械整合平台為核心，推動新藥全球布局，目前兩大核心產品L606（微脂體-曲前列腺環素）與L608（微脂體-伊洛前列素）分別推進至全球第三期及美國第二期臨床階段，L608並有機會在今年下半年完成歐洲市場授權。

國邑藥品的L606已在2023年6月將北美市場授權給Liquidia公司，到了2024年10月雙方擴大授權範圍擴大到北美以外的全球市場（排除台灣、韓國、東南亞、中國大陸、中東、北非、土耳其等國家與地區），累積授權金額達3.9億美元。

甘霈表示，L606目前正透過國際合作夥伴主導，三期臨床試驗已於歐美等地啟動，涵蓋逾20個國家、上百個試驗據點，整體試驗規模約數百人，估計最終獲得藥證的時間點落在2029至2030年。

相較之下，L608為公司目前最積極拓展的藥物，該藥鎖定硬皮症相關肢端血管併發症，包括指端潰瘍（SSc-DU）與雷諾氏現象（SSc-RP），目前全球尚無核准專用療法，臨床多採標示外使用靜脈注射藥物，治療負擔高且不便。

甘霈表示，L608已取得美國與歐洲孤兒藥資格，並已向美國FDA提出第二期臨床試驗申請，規劃收案約140人，並於收案過半時進行期中分析，相關數據預計於明年揭露。

在授權與市場策略上，甘霈指出，L608具備較大市場潛力，將依不同區域採取差異化開發模式。美國市場因需完整臨床試驗支持，目前仍採自主推進策略；歐洲則因對部分適應症已有臨床經驗，具備較高法規彈性，公司正透過監管諮詢（Consultation）評估以低風險試驗設計加速上市與授權的可行性。

甘霈表示，L608以雷諾氏現象作為切入適應症，雖可能在既有治療架構下限制定價空間，但可大幅縮短開發與上市時程。公司將視法規回饋結果與合作條件，選擇最具效率的推進路徑。若歐洲Consultation結果正向，授權案最快有機會於今年下半年出現進展。

此外，公司亦規劃將L608依區域市場進行策略拆分，未來不排除衍生不同產品線（如歐洲版本）進行授權，以提升整體合作彈性與市場覆蓋。甘霈指出，目前已與多家國際藥廠洽談L608授權與共同開發機會，既有L606合作夥伴亦被視為潛在合作對象之一。