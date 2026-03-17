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世紀風電上市前申購 抽中現賺6萬元報酬逾三成

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，世紀風電（2072）採競價拍賣方式辦理承銷，於3月17日順利完成，得標加權平均價格為187.81元。

世紀風電初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，世紀風電辦理競價拍賣股數15,840仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於3月17日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格155.00元、最高得標價格248.60元。

另外，世紀風電公開申購將於3月18日截止，承銷價186元，一人可申購1張。以世紀風電17日興櫃均價246.1元計算，抽中現賺6.1萬元、報酬率達32.31％。

世紀風電上市日期3月26日，上市前承銷股數4,060張，證交所公布截至17日開盤前有89,906筆申購單，換算當前中籤率4.5％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

報酬率 價格 風電

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