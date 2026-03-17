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威剛1月獲利年增3516倍 每股純益11.09元
記憶體模組廠威剛自結2026年1月歸屬母公司淨利新台幣35.17億元，年增3516倍，單月每股純益11.09元。
全球記憶體供應吃緊，動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價上揚，推升威剛1月營收攀高至84.12億元，創下歷史新高，年增198.92%。
威剛1月獲利同步高度成長，自結歸屬母公司淨利達35.17億元，為2025年第4季歸屬母公司淨利41.28億元的85.2%，年增3516倍，每股純益11.09元。
威剛提前儲備庫存，庫存金額已達成300億元以上的目標，預期受惠記憶體報價持續上揚，第1季營運表現將可優於2025年第4季水準。
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