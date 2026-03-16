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長虹財報／2025年 EPS 6元 擬配息5.5元、現金殖利率7.3％
長虹（5534）16日公告，2025年稅後純益17.43億元，年減23.46％，每股稅後純益（EPS）6元。董事會決議，擬配發每股現金股利5.5元，依今日收盤價75.3元計算，現金殖利率7.3％。
長虹去年因部分個案遇到貸款排隊問題，完工入帳多數落在第4季，推升全年營運賺半個股本以上。
展望今年，長虹有三大商辦案、四大住宅案可望完工交屋，商辦案方面，可望大吃科技產業群聚效應，包括北士科總銷百億大案「長虹ICT科技大樓」、總銷約120億元的南港「長虹虹創科技大樓」、總銷43億元林口「雲創科技」等。
其中「長虹ICT科技大樓」就在輝達（NVIDIA）總部斜對面，力拚以整棟出售為主，長虹表示，目前正與客戶協商中。
住宅案上，四個案子為跨年度交屋，會持續交屋到2027年，包括總銷29.5億元萬華「長虹MVP」、總銷87億元林口「長虹天聚」、總銷21.2億元員林「長虹天際」、總銷36億元「員林住宅二期」。
針對未來房市狀況，長虹表示，房市受到打房壓抑了一段時間，若貸款問題可以緩解，市場會逐步轉好，房價上，主要營建成本居高不下，房價大跌有難度。
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