長虹財報／2025年 EPS 6元 擬配息5.5元、現金殖利率7.3％

IC設計廠神盾（6462）16日公布2025年財報，全年每股淨損17.51元，虧損態勢延續，累計已連19季呈現虧損。不過，市場關注焦點已逐步從短期財報壓力，轉向集團轉型與新事業布局進度，尤其在既有指紋辨識業務之外，神盾近年持續往矽智財（IP）、ASIC設計服務及轉投資事業延伸，後續能否帶動營運結構改善，成為法人觀察重點。

2026-03-16 18:21