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萊德光電法說會／首季衛星訂單倍增 能見度直達第3季
光纖被動元件廠商萊德光電-KY（7717）16日召開法說會，執行長沈培生指出，受惠AI、低軌衛星雙引擎需求驅動，公司今年首季衛星訂單較去年同期倍增，目前訂單能見度已看到第2、3季，全年展望從去年第4季的「審慎樂觀」上調為為「樂觀」。
由於全球低軌衛星數量正快速增加，且全球四大衛星營運商都已大規模導入衛星間雷射通訊（ISL），推升市場需求激增。沈培生指出，一顆衛星的雷射通訊終端（LCT）大約需3至4個，搭配的光放大器零組件中，公司出貨6至7個產品，並以合束器營收占比最高。
至於其他產品線方面，萊德光電也取得不少光纖隔離器訂單，且該產品因每家客戶設計不同，加上驗證時間長，只要獲得客戶採用，就不容易被其他對手取代。
萊德光電日前已公告去年財報，去年度營收8.62億元，年增24.5%，稅後純益1.35億元，年增87.5%，每股純益6.13元，較前年每股純益3.35元幾乎翻倍成長，業績表現亮眼。
萊德光電去年毛利率達61.6%，年增1個百分點。展望未來，沈培生表示，公司未來會希望追求的是淨利率提升以及更多的產品市占率，並且積極發揮出在地化優勢，深耕持續衛星與光纖光電市場。
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