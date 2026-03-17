光洋科2月 EPS 0.69元 出貨暢旺

靶材大廠光洋科（1785）因近期股價強勢，昨（16）日依主管機關規定，公告2月自結財務資訊。受惠AI帶動高容量硬碟與半導體材料需求攀升，加上金價等貴金屬行情維持高檔，2月稅後純益4.09億元，年增17.1%，每股純益0.69元。

光洋科2月營收39.4億元，年增62.9%，主因先進製程用靶材出貨暢旺，前段半導體業務營收比重持續拉升，帶動獲利結構優化。

光洋科去年第4季營收112.09億元，年增36%，稅後純益11.14億元，年增71.9%，單季每股純益1.87元。去年全年營收394.11億元，稅後純益18.67億元，全年每股純益3.14元。

法人分析，光洋科近年積極布局半導體綠色循環經濟，隨先進製程對關鍵材料需求增加，其大型靶材及貴金屬回收業務已見成效。目前光洋科在硬碟靶材市場穩居龍頭，半導體靶材市占率則朝20%以上目標邁進。