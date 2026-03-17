旺矽2月 EPS 4.31元 衝半導體測試

旺矽（6223）近期股價大漲，昨（16）日依規定公布相關財務數字。2月單月自結每股純益4.31元，優於去年同期，2月營收13.16億元，年增45.4%，歸屬母公司淨利4.23億元，年增91.4%。

旺矽先前宣布收購位於加拿大的Focus Microwaves，強化在射頻與毫米波測試解決方案領域的領導地位，旺矽指出，在美國等海外地區設有子公司，加拿大是公司在拓展美國、歐洲之後另一個海外新據點。未來將把Focus Microwaves納入旺矽的先進半導體測試（AST）事業部，強化射頻、毫米波及高功率應用領域的產品組合，進一步拓展至5G、6G、矽光子及先進功率元件等次世代市場。

旺矽先前公布2025年財報，全年稅後純益31.77億元，年增38%，每股純益33.49元，創新高。第4季稅後純益9.48億元，季增8.1%、年成長32.6%，每股純益9.81元，寫單季新高，單季毛利率54%，季增1個百分點，年減2個百分點。旺矽看好在AI、高效能運算（HPC）與ASIC應用需求持續強勁下，半導體測試設備與測試介面產品需求快速成長。