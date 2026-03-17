高爾夫球具代工大廠大田（8924）2025年第4季的本業獲利創下近三年新高後，法人預期，該公司今年上半年營運將先蹲後跳，本業獲利增速強勁可期；而越南新廠陸續投產，同時將助力業績回升。

大田去年第4季繳出稅後純益1.36億元成績，季減4%、年增21%，每股純益為1.62元，獲利表現優於市場預期。尤其受惠產品組合優化，第4季毛利率繼續回升至20.0%( 季增0.8個百分點，年增5.0個百分點)，帶動當季營業利益升至1.75億元，季增8%、年增176%，本業獲利為近三年新高，營運轉好趨勢明顯。

展望今年上半年，法人指出，第1季由於工作天數減少，大田首季營收與獲利相較去年第4季將同步下滑，但因去年同期基期偏低，獲利仍能有偏強的增速。

跨入第2季，隨著新品出貨，大田營運動能有望回升，法人預期單季營收有季增、年增都有20%的增幅機會，上半年營運將呈現先蹲後跳，本業獲利增速強勁可期。