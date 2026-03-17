宜鼎2月每股賺16.22元 廣穎1.72元 獲利躍增

多家記憶體相關廠商股價狂飆，昨（16）日應主管機關要求公告自結數，宜鼎（5289）公布自結2月每股純益達16.22元，單月就賺贏2024年全年每股純益12.2元。

廣穎列為警示股，昨日公布2月自結損益，單月營收5.44億元，稅前盈餘1.34億元，歸屬母公司淨利1.1億元，較去年同期轉盈，每股純益1.72元，較去年2月每股淨損0.06元由虧轉盈，獲利大幅成長。

台股近期因美伊戰事、景氣等因素劇烈震盪，但因記憶體產業今年仍預期面臨DDR、NAND Flash相關產品需求熱絡、供應短缺，記憶體類股股價仍大幅上揚。

工業級記憶體模組廠宜鼎公告自結2月單月營收41.79億元，較去年同期的8.3億元大幅增長403%；單月稅前淨利19.69億元，年成長率達1,359%，歸屬母公司淨利15.61億元，年成長1,332%。帶動2月單月每股純益16.22元，單月賺逾一股本以上，遠高於去年同期1.19元。

宜鼎受惠記憶體供需吃緊，法人預期今年營收將逐季成長，NAND Flash營收占比持續拉升，預估毛利率可望維持在33%至35%區間，整體獲利結構持續優化。

業界指出，市場普遍共識為DRAM與NAND Flash合約價將一路漲至2026年底。在供應鏈布局方面，宜鼎庫存與貨源結構為其優勢，在DRAM與原廠維持長期合作關係，並透過長期供貨合約（LTA）鎖定部分DDR4顆粒數量與價格，有助於因應未來DDR4價格持續走升的環境。

至於NAND Flash，宜鼎與原廠維持長期合作關係，在供應相對充足的情況下，有望進一步推升出貨動能。

業績高成長激勵下，宜鼎股價表現強勁，昨日盤中達1,080元新天價，終場漲勢收斂，收1,060元，上漲45元，漲幅約4.43%。