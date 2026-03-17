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神盾連虧19季 擬辦私募

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠神盾（6462）昨（16）日公告，已重編去年第2季與去年第3季財報，並公布2025年財報，截至去年第4季底，該公司已連虧19季，2025年大虧逾1.7個股本，全年每股淨損17.51元，連續五年虧損。

談到重編去年第2季與去年第3季財報，神盾指出，主因子公司乾瞻科技函詢中華民國會計研究發展基金會，並重行評估員工認股權的會計處理。依基金會見解，該員工認股權是立即既得，應於給與日認列薪資費用，因此重編相關財務報表。

神盾去年首季每股淨損2.57元，重編財報後，該公司去年第2季每股淨損從3.9元擴大為5.39元，去年第3季每股淨損則從4.86元收斂為4.55元，去年第4季每股淨損為5.01元；累計去年歸屬母公司業主淨損15.97億元，虧損比2024年擴大，全年每股淨損17.51元。

神盾並公告，董事會決議將辦理私募案，發行總數以不超過1萬張為限，將於股東會決議之日起一年內得分五次辦理。私募資金用途主要是充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展的資金需求。

由於乾瞻要申請登錄興櫃，神盾昨日也公告，調整提撥乾瞻股份予輔導推薦證券商及投保中心的釋股價格，每股認購價格原為460元，但因原釋股價格事實基礎有所改變，調整每股認購價格為500元。

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