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神盾財報／2025年 EPS -17.51元 後市看安國 NRE 與 AI 布局發酵

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

IC設計廠神盾（6462）16日公布2025年財報，全年每股淨損17.51元，虧損態勢延續，累計已連19季呈現虧損。不過，市場關注焦點已逐步從短期財報壓力，轉向集團轉型與新事業布局進度，尤其在既有指紋辨識業務之外，神盾近年持續往矽智財（IP）、ASIC設計服務及轉投資事業延伸，後續能否帶動營運結構改善，成為法人觀察重點。

展望後市，神盾今年1月合併營收首度突破10億元、改寫單月新高，主要成長動能來自子公司安國較大筆委託設計（NRE）收入挹注；同時，集團本月也在MWC展示跨公司技術整合成果，包括安國Mobius100晶片、乾瞻UCIe與3奈米相關布局，凸顯其正加快朝AI、小晶片與高速傳輸介面應用擴張。隨著NRE貢獻、IP授權與集團協同效益逐步發酵，市場對神盾今年營運修復力道仍抱持期待。

就單季表現來看，神盾2025年第4季合併營收15.9億元，季增8.7%、年增0.5%；毛利率31.1%，季增0.8個百分點、年減10.2個百分點；營業淨損5.78億元，較前一季與去年同期擴大；歸屬母公司業主稅後淨損5.6億元，也較前一季與去年同期擴大，單季每股淨損6.18元。

全年方面，神盾2025年合併營收53.27億元，年增11.1%；毛利率34.5%，年減4.9個百分點；營業淨損17.04億元，較去年擴大；歸屬母公司業主稅後淨損15.98億元，也較去年同期10.2億元擴大，全年每股淨損17.51元。

營收 布局 神盾

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IC設計廠神盾（6462）於16日公告，已重編去年第2季與第3季財報，並公布去年財報，每股淨損17.51元。該公司累計已連續19季呈現虧損。

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