神盾財報／2025年全年 EPS -17.51元 連19季虧損

IC設計廠神盾（6462）於16日公告，已重編去年第2季與第3季財報，並公布去年財報，每股淨損17.51元。該公司累計已連續19季呈現虧損。

根據神盾公告，主要是因為該公司的子公司乾瞻科技函詢中華民國會計研究發展基金會，並重行評估員工認股權的會計處理。依基金會見解，該員工認股權是立即既得，應於給與日認列薪資費用，因此重編去年第2季及第3季財務報表。

神盾去年首季每股淨損2.57元，在重編財報後，該公司去年第2季每股淨損從3.9元，擴大為5.39元，而去年第3季每股淨損則從4.86元，收斂為4.55元，累計前三季每股淨損12.5元。再加上去年第4季持續虧損，因此去年度歸屬母公司業主淨損達15.97億元，每股淨損17.51元。

同時，神盾也決定辦理私募，發行總數以不超過1萬張為限，將於股東會決議之日起一年內得分5次辦理。私募資金用途主要是充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展的資金需求。