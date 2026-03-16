民盛承銷價小幅下調至93.33元 申購中籤現賺1.7萬元

臺灣證券交易所公告，民盛（7811）採競價拍賣方式辦理承銷，於3月16日順利完成，得標加權平均價格為93.33元。

民盛初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，民盛辦理競價拍賣股數2,080仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於3月16日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格87.60元、最高得標價格206.00元。

另外，民盛公開申購將於3月17日截止，實際承銷價93.33元，較原訂95元下調，一人可申購1張。以民盛16日興櫃均價110.53元計算，抽中現賺1.7萬元、報酬率18.4％。

民盛上櫃日期3月25日，上櫃前承銷股數905張，證交所公布截至16日開盤前有30,724筆申購單，換算當前中籤率2.94％。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html