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宏碁遊戲創新板上市 申購報酬率突破六成、現賺2.3萬元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，宏碁遊戲（6908）採競價拍賣方式辦理承銷，於3月16日順利完成，得標加權平均價格為49.62元。

宏碁遊戲創新板初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，宏碁遊戲辦理競價拍賣股數1,488仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於3月16日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格46.00元、最高得標價格56.00元。

另外，宏碁遊戲公開申購將於3月17日截止，承銷價38.66元，一人可申購1張。以宏碁遊戲16日興櫃均價61.95元計算，抽中現賺2.3萬元、報酬率達60.24％。

宏碁遊戲創新板上市日期3月25日，上市前承銷股數僅437張，證交所公布截至16日開盤前有52,174筆申購單，換算當前中籤率0.83％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

報酬率 證交所 宏碁

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