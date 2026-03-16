宏碁遊戲創新板上市 申購報酬率突破六成、現賺2.3萬元

富邦證券輔導的民盛應用（7811），16日完成上櫃前競拍開標。本次競價拍賣股數共計2,080仟股，最低得標價格為每股新台幣87.6元，最高得標價格為每股206元，得標加權平均價格為每股93.33元，承銷價格訂為93.33元。

2026-03-16 14:35