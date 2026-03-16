富邦證券輔導民盛應用完成競拍 承銷價93.33元

富邦證券輔導的民盛應用（7811），16日完成上櫃前競拍開標。本次競價拍賣股數共計2,080仟股，最低得標價格為每股新台幣87.6元，最高得標價格為每股206元，得標加權平均價格為每股93.33元，承銷價格訂為93.33元。

此外，公司將辦理公開申購，申購股數為905仟股，申購價格為93.33元，申購期間至3月17日止，3月19日公開抽籤，預計3月25日掛牌上櫃。

民盛應用長期深耕專業運動裝備製造領域，具備縫紉工藝、塑膠射出與金屬沖壓三大製程整合能力，並擁有自設計開發、打樣到量產的一站式生產優勢。

公司產品線涵蓋冰上曲棍球靴、越野機車靴、直排輪鞋及棒壘球、袋棍球等專業護具，並與多家全球運動領導品牌維持長期策略合作關係。民盛應用近年亦積極推動全球化產能布局，強化跨國供應鏈彈性，提升客戶服務深度與即時性。

民盛應用自2023年起近三年營收分別為23.11億元、26.05億元及30.75億元；稅後淨利分別為1.90億元、2.75億元及2.46億元；每股盈餘則為6.43元、9.18元及8.10元，整體營運表現穩健。公司雖2025年受匯率波動影響獲利，但年度營收達30.75億元，仍較2024年度成長18%，充分展現其研發量能、垂直整合優勢及國際運動裝備市場的競爭力。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，民盛應用在專業運動裝備領域具備深厚技術基礎與產品開發能力，並持續朝向材料模組化與系統化應用發展，以強化其在全球高端運動裝備供應鏈的角色定位。展望未來，民盛應用將導入碳纖材質等先進材料，並逐步推進智慧製造，以提升產品品質與客製化能力，目標成為全球專業運動裝備製造領域的領導者。