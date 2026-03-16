富邦證券輔導宏碁遊戲完成競拍 承銷價38.66元

富邦證券輔導的宏碁遊戲公司（6908），16日完成競價開標。本次競價拍賣股數為1,488千股，最低得標價格為每股新台幣46.00元，最高得標價格為每股56.00元，得標加權平均價格為每股49.62元，承銷價訂為38.66元。

另外，本次亦將辦理公開申購，股數為437千股，申購價格為38.66元。宏碁遊戲公開申購期間至3月17日，並將於3月19日公開抽籤，預計3月25日掛牌上市。

宏碁遊戲為台灣遊戲產業具代表性的領導者，近年積極延伸觸角，從遊戲主機代理商躍升為整合上下游產業鏈的關鍵角色。隨著全球遊戲市場規模持續擴大，宏碁遊戲透過代理與代工雙引擎策略，在激烈市場競爭中鞏固領先地位。公司更透過集團資源整合，成功打造從上游美術開發到下游通路行銷的完整生態系，實現一加一大於二的經營綜效。

宏碁遊戲自2022年至2025年，營收由22.63億元提升至55.23億元，年複合成長率達34.64%，稅後淨利自0.40億元提升至0.47億元。2025年獲利能力持續亮眼，全年營收較2024年顯著成長28.36%，展現公司在遊戲市場的領導地位與穩健獲利能力。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，隨著宏碁遊戲在東南亞市場的布局深化，偕子公司強大的遊戲代工能力，公司發展策略已突破區域代理商的角色，躍升為推動全球遊戲產業發展的關鍵加速器，營運成長動能值得期待。