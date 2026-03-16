快訊

川普邀派軍艦護航荷莫茲海峽 美「不情願盟友」推三阻四

我防空系統研擬低成本反制武器 專家：「台灣之盾」不能只守不攻

聽新聞
0:00 / 0:00

黃金期 短空長多

經濟日報／ 記者周克威整理

美、以、伊三方軍事衝突，導致荷莫茲海峽運輸受阻，布蘭特、WTI西德州原油價格飆升，引發市場對停滯性通膨的恐慌，資金大舉撤出風險資產領域。然而，作為傳統避險首選的黃金卻反常走跌。金價在戰火中短暫失靈，關鍵在於極端避險下的排擠效應與市場的去槓桿操作。

由於伊朗持續放話將封鎖荷莫茲海峽，導致市場擔憂通膨再起，將迫使聯準會延後降息時程，市場急於去槓桿、以降低曝險程度，資金轉而湧入流動性極佳的美元與美元資產。在強勢美元與高利率預期的雙重夾擊下，黃金的避險光芒暫被掩蓋，加重了高檔震盪的壓力，短線上，多在5,100美元上下震盪整理。

不過，黃金中長線仍將回歸貨幣政策主軸。儘管地緣風險尚未全面降溫，但非農數據已顯露勞動市場疲態，實體經濟冷卻將削弱聯準會維持高利率的底氣，為後續重啟降息循環騰出空間。

整體而言，黃金呈現短空長多的格局。隨能源成本壓力傳導至經濟成長，疲軟的就業基本面將倒逼聯準會轉向寬鬆。在實質利率與美元同步下行下，資金勢必重新湧入黃金及期貨商品。最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

地緣風險 貨幣政策 實體經濟

延伸閱讀

不確定升高 投資要掌握3重點

傳統避險工具無效？投資人因應中東戰事 冷門領域意外成避風港

國泰證3月觀點：債市正向、AI 動能延續、黃金主導地位回升

經濟日報社論／中東戰火改寫全球經濟格局

相關新聞

富喬產品升級 加速海外擴產

富喬（1815）近年營運重心明顯由傳統玻纖布轉向高階材料，考量高階產品需求強勁，該公司進一步把先進製程產品占產能比重目標上修至70%，反映內部對今年需求展望轉趨積極。

挪威主權基金相中富喬 法人：象徵對玻纖布市況按讚

全球最大主權基金挪威主權基金最新台股投資名單出爐，富喬（1815）為新入列標的。在AI伺服器、高速交換器與高階載板帶動高階材料需求升溫之際，富喬成為挪威主權基金台股唯一青睞、新增入列投資名單的玻纖布廠，引發熱議。

韋僑去年 EPS 4.83元 永道3元

RFID雙雄韋僑（6417）、永道-KY （6863）去年獲利不同調。韋喬受惠布局RFID多元應用有成，成功跨入冷鏈即時追蹤標籤市場，並搭上智慧物流成長的順風車，全年每股純益衝上4.83元，創新高；永道是受關稅干擾，去年獲利銳減逾七成，每股純益下探3元，為歷年低點。

長園科深耕半導體 UPS

長園科（8038）去年轉虧為盈，展望今年，公司持續看好AI與半導體產業長期成長帶來的發展機會，將持續深化半導體UPS應用市場。此外，長園科子公司寰聖國際亦持續擴大鋰鐵電池模組應用市場，提升市場滲透率與營運規模，法人預估，長園科今年營收有望持續成長，再創新高。

台指期 籌碼面保守

台股上周五（13日）震盪盤軟，終場下跌181點、收在33,400點；台指期下跌197點、至33,315點，逆價差為85.32點。期貨商表示，目前台股與台指期呈量縮三角收斂，持續月線上下整理，短線仍以保守看待。

文曄期 展望正向

文曄（3036）近日公布最新營運數據，2月營收年增29%，累計前二月營收年成長89.1%；文曄董事長鄭文宗在法說會上表示，在AI資料中心與通訊需求持續帶動下，預估第1季營收中位數將季增39%，多數應用呈現增長，甚至在資料中心與伺服器領域將較去年同期逾倍數成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。