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台指期 籌碼面保守

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股上周五（13日）震盪盤軟，終場下跌181點、收在33,400點；台指期下跌197點、至33,315點，逆價差為85.32點。期貨商表示，目前台股與台指期呈量縮三角收斂，持續月線上下整理，短線仍以保守看待。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨多單增加3,833口至1,658口，其中外資淨空單減少2,717口至40,347口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,218口至4,107口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單減少，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。

近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為3.7萬餘口，賣權OI增量較買權OI增量多；周選方面，買權賣權OI總量相當，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，13日選擇權未平倉量部分，3月第二周周五結算的大量區買權OI落在33,450點，賣權最大OI落在33,000點，月買權最大OI落在39,500點，月賣權最大OI落在28,000點。

整體來說，部分資金仍嘗試在急跌後進行技術性承接，短線指數可能進入一段以時間換取空間的整理階段，透過震盪消化過去累積的評價溢價，同時觀察國際市場資金流向與美股科技股是否能重新建立穩定上升結構，這些都將決定台股後續修正幅度與時間長度。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股持續量縮三角收斂，目前持續月線上下整理，短線仍以保守看待。

元富期貨認為，受到中東局勢升溫影響，台指期13日跳空開低超過800點，不過逢低買盤很踴躍，指數一路拉抬，盤中甚至有短暫翻紅，終場以紅K棒留上影線作收。目前指數位於月線附近震盪整理，要先站穩月線才有機會反攻，否則可能再度回測下檔多方缺口。

台股 三大法人 選擇權

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