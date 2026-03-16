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不銹鋼漲價 唐榮拚轉盈
國際不銹鋼價表現強勁，不銹鋼熱軋原料報價今年至今不到80天，累計每公噸已經上漲300美元，唐榮（2035）有望實現由虧轉盈目標，華新、燁聯財務加分，市場向榮發展。
上櫃不銹鋼廠主管說，亞洲重要不銹鋼發貨中心印尼青山發動新一波漲勢，不銹鋼報價每公噸再漲50美元，累計今年至今不銹鋼價已經上調約300美元，流通市場追漲氣氛轉強，唐榮董事長趙健在設定今年首季由虧轉盈的目標十拿九穩。
印尼青山此次報價上調，明顯高於2月春節後首波的15美元漲幅，顯示美伊戰爭升級導致地緣政治風險溢價，以及全球能源與航運成本飆升的背景下，鋼廠轉嫁成本的力道顯著增強。
由於印尼青山是東亞最重要不銹鋼上游發貨中心，行情再漲將直接墊高亞洲不銹鋼市場的成本底線，預計國內4月不銹鋼盤價將有更大的調漲空間，唐榮設定第1季末或第2季初轉虧為盈的目標指日可待。
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