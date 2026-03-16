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上櫃公司2月營收增9%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心表示，上櫃公司879家（含KY公司30家）皆已於3月10日以前完成2026年2月營收申報作業。全體上櫃公司2月營收年增9%，累計營收年增17%，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

上櫃公司2月營收公告資料顯示，2月全體上櫃公司營收總計2,442億元，較2025年同期成長194億元（9%），營收成長公司共401家，衰退公司共474家，持平公司共四家。另累計至2月全體上櫃公司營收總計5,303億元，較去年同期成長758億元，其中營收成長公司共525家，衰退公司共352家，持平公司共二家。

櫃買中心表示，全體上櫃公司2月營收較2025年同期成長主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業。經瞭解，半導體業、電腦及周邊設備業受惠於記憶體市場需求增加，其他電子業受惠於AI伺服器散熱需求、半導體建廠及貴金屬價格上漲等，致2月較2025年同期營收成長。

營收 基本面 電子業

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