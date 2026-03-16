上櫃公司2月營收增9%

美、以、伊三方軍事衝突，導致荷莫茲海峽運輸受阻，布蘭特、WTI西德州原油價格飆升，引發市場對停滯性通膨的恐慌，資金大舉撤出風險資產領域。然而，作為傳統避險首選的黃金卻反常走跌。金價在戰火中短暫失靈，關鍵在於極端避險下的排擠效應與市場的去槓桿操作。

2026-03-16 00:19