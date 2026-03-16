元太今年資本支出衝高

元太（8069）董事會李政昊表示，看好韓國及中國大陸電子貨架標籤（ESL）市場今年接棒歐美市場成長，元太全年ESL出貨量可望衝上6億片，創新高，年增二成。伴隨各項擴產陸續啟動，今年資本支出預計上看80億元，為史上最大手筆。

他預期，隨著關稅影響逐漸淡化，元太今年整體營運可望回歸正常節奏，全年營收、獲利有機會優於2025年，預估第1、2季營運均可創同期次高，第3季攀上全年營收高峰，第4季回到正常季節性偏淡表現。

ESL需求仍相當強勁，元太去年出貨量約5億片，今年預期可超過6億片。零售數位看板需求也逐漸升溫，尤其在AI發展帶動能源效率需求下，電子紙因超低功耗特性，正受到更多客戶關注；在消費性電子應用方面，電子閱讀器市場目前則正處於黑白顯示轉向彩色顯示的過渡期，上半年尚未明顯受到DRAM價格上漲影響，但下半年需求存在不確定性。

元太2025合併營收361.16億元，為歷史次高，年增12.3%，若以轉型專攻電子紙後計算，則是創新高紀錄；全年獲利105.15億元，年增18.6%，為史上新高。展望2026年，李政昊認為，元太今年在新產能的逐步放量挹注下，營收及獲利應該都會超過去年，續創新高。

隨著AI快速發展，能源需求正成為全球科技產業的重要挑戰。