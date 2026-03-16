快訊

川普邀派軍艦護航荷莫茲海峽 美「不情願盟友」推三阻四

我防空系統研擬低成本反制武器 專家：「台灣之盾」不能只守不攻

聽新聞
0:00 / 0:00

元太今年資本支出衝高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

元太（8069）董事會李政昊表示，看好韓國及中國大陸電子貨架標籤（ESL）市場今年接棒歐美市場成長，元太全年ESL出貨量可望衝上6億片，創新高，年增二成。伴隨各項擴產陸續啟動，今年資本支出預計上看80億元，為史上最大手筆。

他預期，隨著關稅影響逐漸淡化，元太今年整體營運可望回歸正常節奏，全年營收、獲利有機會優於2025年，預估第1、2季營運均可創同期次高，第3季攀上全年營收高峰，第4季回到正常季節性偏淡表現。

ESL需求仍相當強勁，元太去年出貨量約5億片，今年預期可超過6億片。零售數位看板需求也逐漸升溫，尤其在AI發展帶動能源效率需求下，電子紙因超低功耗特性，正受到更多客戶關注；在消費性電子應用方面，電子閱讀器市場目前則正處於黑白顯示轉向彩色顯示的過渡期，上半年尚未明顯受到DRAM價格上漲影響，但下半年需求存在不確定性。

元太2025合併營收361.16億元，為歷史次高，年增12.3%，若以轉型專攻電子紙後計算，則是創新高紀錄；全年獲利105.15億元，年增18.6%，為史上新高。展望2026年，李政昊認為，元太今年在新產能的逐步放量挹注下，營收及獲利應該都會超過去年，續創新高。

隨著AI快速發展，能源需求正成為全球科技產業的重要挑戰。

DRAM 資本支出 營收

延伸閱讀

臻鼎-KY營運動能爆發！目標價上調逾五成 背後這3大利多支撐

緯創：今年拚高雙位數成長 AI伺服器接單樂觀

臻鼎衝PCB黃金十年

（會員內容不上線）至上吞記憶體補丸 業績熱

相關新聞

富喬產品升級 加速海外擴產

富喬（1815）近年營運重心明顯由傳統玻纖布轉向高階材料，考量高階產品需求強勁，該公司進一步把先進製程產品占產能比重目標上修至70%，反映內部對今年需求展望轉趨積極。

挪威主權基金相中富喬 法人：象徵對玻纖布市況按讚

全球最大主權基金挪威主權基金最新台股投資名單出爐，富喬（1815）為新入列標的。在AI伺服器、高速交換器與高階載板帶動高階材料需求升溫之際，富喬成為挪威主權基金台股唯一青睞、新增入列投資名單的玻纖布廠，引發熱議。

韋僑去年 EPS 4.83元 永道3元

RFID雙雄韋僑（6417）、永道-KY （6863）去年獲利不同調。韋喬受惠布局RFID多元應用有成，成功跨入冷鏈即時追蹤標籤市場，並搭上智慧物流成長的順風車，全年每股純益衝上4.83元，創新高；永道是受關稅干擾，去年獲利銳減逾七成，每股純益下探3元，為歷年低點。

長園科深耕半導體 UPS

長園科（8038）去年轉虧為盈，展望今年，公司持續看好AI與半導體產業長期成長帶來的發展機會，將持續深化半導體UPS應用市場。此外，長園科子公司寰聖國際亦持續擴大鋰鐵電池模組應用市場，提升市場滲透率與營運規模，法人預估，長園科今年營收有望持續成長，再創新高。

台指期 籌碼面保守

台股上周五（13日）震盪盤軟，終場下跌181點、收在33,400點；台指期下跌197點、至33,315點，逆價差為85.32點。期貨商表示，目前台股與台指期呈量縮三角收斂，持續月線上下整理，短線仍以保守看待。

文曄期 展望正向

文曄（3036）近日公布最新營運數據，2月營收年增29%，累計前二月營收年成長89.1%；文曄董事長鄭文宗在法說會上表示，在AI資料中心與通訊需求持續帶動下，預估第1季營收中位數將季增39%，多數應用呈現增長，甚至在資料中心與伺服器領域將較去年同期逾倍數成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。