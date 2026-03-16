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櫃買業績秀 AI 鏈上陣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合上櫃公司2025年度財務報告陸續公告，櫃買中心自3月12日起於台北花園大酒店二樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，舉辦一系列「櫃買市場業績發表會」，以利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名參加。本周由「AI智慧物聯網」主題，三家公司包括普萊德（6263）、神準、崴寶接力登場。

櫃買中心表示，因應半導體先進製程技術的重大突破，以及高效能運算需求激增，掌握先進製程即掌握AI運算的基石，本系列業績發表會於3月12日率先以「先進封裝供應鏈」為主軸揭開序幕，邀請半導體先進封裝供應廠新應材、半導體載具及設備製造商家登等公司與會。

在AI浪潮下，邊緣運算與雲端監控技術結合，透過AIoT技術帶動產業轉型與智慧化升級。

櫃買中心3月20日將安排「AI智慧物聯網」主題，邀請網通設備品牌商普萊德、無線與有線網路系統製造廠商神準，以及雲端與AI伺服器整合服務商崴寶到場說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，本系列共舉辦六場次的業績發表會，希望上櫃公司透過櫃買市場業績發表會平台，適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機，也提供投資人與公司經營團隊雙向交流的機會。

本系列之櫃買市場業績發表會主題豐富，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址：http://www.tpex.org.tw），各場次簡報資料可於會議前一營業日下午5時至活動網頁下載。

網通設備 先進製程 櫃買中心

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