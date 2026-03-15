新應材2月營收創新高 法人估全年 EPS 上看17.1元

新應材（4749）2月營收月增21.4%、年增40.6%，創歷史新高，累計前二月營收年增28.4%；分析師指出，成長動能來自客戶新製程節點相關材料放量。應主要客戶要求，預計於4月前，將更改營收認列模式為VMI，原預期第1季營收動能較弱，此次2月營收表現優於預期。

分析師表示，2026年營收主要成長動能，依賴新竹寶山P1廠以及高雄P1廠，2奈米製程的產能爬坡。Rinse（表面改質劑）不論在N3或是N2製程，大約80至85道光罩的曝光製程中皆須使用，因此用量龐大。

同時，BARC（底部抗反射層）與EBR（晶邊清洗劑）兩項產品是針對2奈米條件嚴苛的特殊層開發，僅在特定的十幾至二十幾道製程中使用。雖然應用道數較少，但具備較高單價與進入門檻，也將隨N2產能開出帶來實質營收貢獻。

半導體前段製程使用的KrF光阻劑，目標是取代現有日商份額，預期有望於2027年通過客戶驗證，2028放量，2030年達到10億新台幣水準。

此外，未來焦點為半導體大廠2奈米製程開始量產，新應材原有Rinse，再加上BARC與EBR打入供應鏈；高雄路竹二期廠，預期將供應N3、N2 製程材料，產能規劃可滿足客戶至2030年的需求，預估今年每股獲利上看17.1元。