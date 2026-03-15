聽新聞
0:00 / 0:00

柏文衝績效 多引擎熱轉 今年營收有機會賺逾一個資本額

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
柏文董事長陳尚義。記者宋健生／攝影
柏文董事長陳尚義。記者宋健生／攝影

柏文（8462）健康事業昨（14）日舉辦20周年春酒盛會，董事長陳尚義宣布，今年全台預計開出十家「健身工廠」，新創事業品牌「SKlub運動俱樂部」持續展店，電子商城也訂3月31日上線，「柏文下一個20年，將挑戰全台連鎖健身產業龍頭」。

法人估，隨新營運據點持續開出，加上新運動品牌及電子商城上線，除了會員數穩健增加之外，也將帶動會員二次消費提升，柏文今年營收可望維持雙位數增長，有機會賺逾一個資本額。

柏文今年迎來20周年，春酒盛會共有3,500名員工及眷屬參與。今年共有60名員工得到在職十年的禮物，贈送每個人各一兩黃金，按照市價，現場送出的60兩黃金總值超過1,260萬元。

柏文去年合併營收達60.66億元、年18.4%，稅後純益6.66億元、年增79.2%，每股稅後純益8.49元，營收、獲利雙創歷史新高，董事會通過每股擬配發7.37781801元現金股利

展望未來，陳尚義指出，柏文將持續深化健身、健康與運動保健服務整合，並積極拓展市場版圖。目前「健身工廠」會員數共計36.4萬人，市占率約30%。旗下「健身工廠」今年將拓展十處營運據點，增添新店成長動能。預計今年底全台將有93家「健身工廠」，2027年突破百店。

健身 營收 現金股利

延伸閱讀

柏文20週年春酒送出60兩黃金 今年營運多箭齊發再拚高

餐飲業賺飽 掀「發紅包」熱潮 王品豪發1,500萬元 藏壽司500萬元犒賞員工

瓦城2025年每股賺6.76元

中傑法說會／第2季訂單滿載 迎國際品牌新客戶、目標今年回歸成長

相關新聞

柏文衝績效 多引擎熱轉 今年營收有機會賺逾一個資本額

柏文健康事業昨（14）日舉辦20周年春酒盛會，董事長陳尚義宣布，今年全台預計開出十家「健身工廠」，新創事業品牌「SKlub運動俱樂部」持續展店，電子商城也訂3月31日上線，「柏文下一個20年，將挑戰全台連鎖健身產業龍頭」。

漢達2025年 EPS 4.85元 擬配息2元

漢達生技（6620）昨（13）日公布2025年財報，受惠505（b）（2）新藥與高技術門檻學名藥持續擴大市場，以及血癌新藥Phyrago授權與銷售貢獻，全年營收與獲利大幅成長，EPS 4.85元，歷史次高。

群聯、威剛 迎接利多

AI需求帶動企業級固態硬碟（Enterprise SSD）顯著成長，研調機構TrendForce昨（13）日最新數據顯示，2026年隨著PCIe5.0成為主力產品，enterprise SSD位元出貨量明顯增加，enterprise SSD市場營收可望翻倍成長，相關業者群聯（8299）、威剛、宜鼎等營運繼續衝刺。

潤德2025年 EPS 19.42元 潤泰新3.93元

潤泰集團旗下潤泰新（9945）、潤弘及潤德昨（13）日公告財報，以小金雞潤德表現最佳，賺近兩個股本，獲利創下歷史新高，潤弘表現也不俗，賺下一個股本，潤泰新主要因認列業外與轉投資事業導致獲利衰退。

富強鑫2025年 EPS 0.61元

富強鑫（6603）昨（13）日公布去年財報，稅後純益1億元，年增27.6%，每股稅後純益（EPS）0.61元。董事會決議擬配發0.4元現金股利（含盈餘分配0.2元及資本公積分配0.2元），股利配發率達66%；以收盤價22.5元計算，現金殖利率約1.8%。

瓦城2025年每股賺6.76元

瓦城（2729）昨（13）日公布2025年度財報，全年合併營收達61.04億元，創歷史新高，在整體餐飲市場消費趨於保守的環境下仍維持穩健表現。稅後純益2.89億元，年減18%，每股純益6.76元。董事會同時決議每股配發現金股利5.8元及股票股利1元，配發率達85.80%，現金殖利率以昨日收盤價計，達3.47%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。