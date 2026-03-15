柏文衝績效 多引擎熱轉 今年營收有機會賺逾一個資本額

柏文（8462）健康事業昨（14）日舉辦20周年春酒盛會，董事長陳尚義宣布，今年全台預計開出十家「健身工廠」，新創事業品牌「SKlub運動俱樂部」持續展店，電子商城也訂3月31日上線，「柏文下一個20年，將挑戰全台連鎖健身產業龍頭」。

法人估，隨新營運據點持續開出，加上新運動品牌及電子商城上線，除了會員數穩健增加之外，也將帶動會員二次消費提升，柏文今年營收可望維持雙位數增長，有機會賺逾一個資本額。

柏文今年迎來20周年，春酒盛會共有3,500名員工及眷屬參與。今年共有60名員工得到在職十年的禮物，贈送每個人各一兩黃金，按照市價，現場送出的60兩黃金總值超過1,260萬元。

柏文去年合併營收達60.66億元、年18.4%，稅後純益6.66億元、年增79.2%，每股稅後純益8.49元，營收、獲利雙創歷史新高，董事會通過每股擬配發7.37781801元現金股利。

展望未來，陳尚義指出，柏文將持續深化健身、健康與運動保健服務整合，並積極拓展市場版圖。目前「健身工廠」會員數共計36.4萬人，市占率約30%。旗下「健身工廠」今年將拓展十處營運據點，增添新店成長動能。預計今年底全台將有93家「健身工廠」，2027年突破百店。