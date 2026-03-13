潤德2025年 EPS 19.42元 潤泰新3.93元

潤泰集團旗下潤泰新（9945）、潤弘及潤德（6881）昨（13）日公告財報，以小金雞潤德表現最佳，賺近兩個股本，獲利創下歷史新高，潤弘表現也不俗，賺下一個股本，潤泰新主要因認列業外與轉投資事業導致獲利衰退。

潤泰新2025年稅後純益107.25億元，年減35.24％，每股稅後純益（EPS）3.93元，擬盈餘分配之現金股利每股0.4939元、法定盈餘公積發放之現金每股0.4261元，資本公積發放之現金每股0.18元，合計共配息1.1元。潤弘2025年稅後純益33.4億元，年增20.39％，EPS 10.75元，擬配發每股現金股利9.67元。潤德2025年稅後純益2.91億元，年增30％，EPS 19.42元，擬配發每股現金股利18.5元。