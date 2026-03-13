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德麥營運 審慎樂觀

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

對於中東戰事影響，烘焙原料大廠德麥（1264）昨（13）日表示，地緣政治緊張可能帶來交期延誤風險，進而影響運費。不過近年油價、匯率波動已成常態，公司對市場變化的應變能力逐步提升，因此對今年營運成長仍抱持審慎樂觀看法。

德麥發言人邱俊榮表示，對營運影響最大的仍是原物料價格波動。去年獲利較吃力，主因乳品價格先大幅上漲、隨後又快速下跌，造成利潤被壓縮。從目前情況看，可可粉與糖價已有回落，乳品價格去年急跌後近期逐步回升，黃豆、小麥與玉米價格則呈現上行。公司指出，原物料漲跌本身可以因應，但最擔心的是短時間內的急漲急跌。

其中，中國大陸市場仍是今年發展重點。邱俊榮指出，近年當地市場競爭激烈、經濟復甦速度不如預期，但隨著股市回升，投資收益增加也有助帶動消費信心。針對今年策略，德麥表示，將推動更細緻的分眾化經營模式，以提升產品貼近市場需求的效率。今年將強化實地走訪各地市場，與業務單位面對面溝通，提高成交效率，預期中國大陸市場可望實現雙位數成長。

就區域表現來看，德麥表示，今年以來各地市場表現皆不錯，除香港外，中國大陸、台灣與馬來西亞三大市場均創下歷史新高。

原物料 價格 消費信心

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