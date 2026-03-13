聽新聞
91APP 財報／去年每股賺4.4元 將配發2元股利
91APP*KY（6741）公布2025年度財報，全年合併營收18.07億元，較去年同期成長11.5%，淨利5.08億元，每股純益4.4元，創歷史新高，獲利表現出色。董事會決議擬配發每股2元，股利配發率45.45%，優於去年。
2025年營運成果在業務推展方面，持續促進全通路解決方案的整合應用，結合AI強化擴充性與實用性，協助客戶於交易、行銷、門市營運、金流等環節提升全通路營運效率及獲利，以OMO與D2C模式整合營運資源，強化配置效率。同時透過廣告代理商等策略合作，增進擴大行銷科技應用，協助客戶提升廣告投放率與成效。去年完成收購iCHEF，擴大餐飲聯盟規模，強化高頻消費的餐飲市場跨產業布局。並首次完成ISO 14064-1溫室氣體盤查的確信作業，展現營運制度化與治理基礎建構上持續投入。
展望2026年，91APP將在零售與餐飲雙產業場景，深化中大型企業客戶服務深度，協助客戶增進全通路經營效率與獲利，透過推進Commerce、Marketing、POS、Payments 四大解決方案的協同運作，發揮綜效帶動成長。公司持續聚焦降本增效、金流整合、產品強化、營運效率提升；同時優化組織與人才配置，支撐解決方案長期演進，並深化產業理解、拓展應用邊界，累積可複製的經驗，協助客戶經營穩健成長，放大91APP服務價值。
