91APP 財報／去年每股賺4.4元 將配發2元股利

台股近期動輒大漲或暴跌，震盪激烈，下周仍有多檔準備掛牌上市櫃的公將進行公開申購抽籤作業，其中最引人注目的是興櫃股后倍利科（7822），公開申購承銷價為780元，13日興櫃收盤價為1,365元，價差高達585元，也就是說，若是抽中，有機會賺進58.5萬元，報酬率高達75%。

2026-03-13 16:16