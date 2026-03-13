快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

91APP 財報／去年每股賺4.4元 將配發2元股利

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

91APP*KY（6741）公布2025年度財報，全年合併營收18.07億元，較去年同期成長11.5%，淨利5.08億元，每股純益4.4元，創歷史新高，獲利表現出色。董事會決議擬配發每股2元，股利配發率45.45%，優於去年。

2025年營運成果在業務推展方面，持續促進全通路解決方案的整合應用，結合AI強化擴充性與實用性，協助客戶於交易、行銷、門市營運、金流等環節提升全通路營運效率及獲利，以OMO與D2C模式整合營運資源，強化配置效率。同時透過廣告代理商等策略合作，增進擴大行銷科技應用，協助客戶提升廣告投放率與成效。去年完成收購iCHEF，擴大餐飲聯盟規模，強化高頻消費的餐飲市場跨產業布局。並首次完成ISO 14064-1溫室氣體盤查的確信作業，展現營運制度化與治理基礎建構上持續投入。

展望2026年，91APP將在零售與餐飲雙產業場景，深化中大型企業客戶服務深度，協助客戶增進全通路經營效率與獲利，透過推進Commerce、Marketing、POS、Payments 四大解決方案的協同運作，發揮綜效帶動成長。公司持續聚焦降本增效、金流整合、產品強化、營運效率提升；同時優化組織與人才配置，支撐解決方案長期演進，並深化產業理解、拓展應用邊界，累積可複製的經驗，協助客戶經營穩健成長，放大91APP服務價值。

POS 客戶 餐飲

延伸閱讀

巨大財報／2025年每股稅後盈餘1.84元

富強鑫財報／2025年稅後純益1億元、年增27.6％ EPS達0.61元

長興財報／去年獲利16.56億元、年減9.8% EPS 1.41元

台灣大法說會／發股利紅包！每股4.8元現金股利 分配率破百

相關新聞

興櫃股后倍利科要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

台股近期動輒大漲或暴跌，震盪激烈，下周仍有多檔準備掛牌上市櫃的公將進行公開申購抽籤作業，其中最引人注目的是興櫃股后倍利科（7822），公開申購承銷價為780元，13日興櫃收盤價為1,365元，價差高達585元，也就是說，若是抽中，有機會賺進58.5萬元，報酬率高達75%。

福邦證董事會通過 每股配發現金股利1.36元

福邦證（6026）3月12日董事會通過2025年歸屬於母公司業主淨利為6億8,297萬元，每股配發現金股利1.36413977元，股東會日期為4月30日，將進行董事選舉。

緯軟看2026年 將放量成長

緯軟（4953）去年營收、獲利同寫新猷，展望2026年，董事長蕭清志表示，去年拿下互聯網新客戶，預計今年將放量成長，帶動互聯網今年呈現高成長態勢，與此同時，高毛利率的遊戲及半導體產業今年也將持續增長。

IET訂單滿手 擴產加速度

三五族半導體廠IET-KY（4971）昨（12）日召開線上法說會，董事長高永中指出，目前用於AI伺服器中的磷化銦（Inp）產品訂單滿手，預料今年營運將較去年成長，展望樂觀。

易威、健亞通過換股合併

易威（1799）與健亞昨（12）日共同宣布，雙方董事會通過換股合併，將以健亞每1股普通股換易威生醫普通股0.909股，股份轉換完成後，健亞成為易威生醫100%持股之子公司，按規定終止上櫃及停止公開發行。

中菲行2025年 EPS 8元 派發5.6元

物流業者中菲行（5609）昨（12）日董事會通過2025年度合併財務報告，全年稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股純益（EPS）為8元，整體獲利表現穩健成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。