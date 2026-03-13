快訊

美而快財報／去年營運虧損 處分虧損餐飲事業、轉投資生醫與海外布局

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美而快（5321）國際13日公告2025年全年營運成果，全年營收28.42億元，旗下商業品牌、網紅品牌及實體門市雖有獲利，受到餐飲事業虧損影響，全年歸屬母公司稅後淨損1,437萬元，每股稅後淨損0.27元。為持續優化營運結構與提升獲利動能，董事會決議處分虧損的餐飲品牌「大喫鍋物」，並通過終止與中石化高雄亞洲新灣區的土地租賃案，因去年虧損，將不配發股利。

美而快表示，扣除餐飲事業影響，旗下商業品牌、網紅品牌服飾及實體門市皆已有獲利貢獻，服飾本業已重新步上成長軌道。處分餐飲事業相關處分損益預計本季一次性認列，持續調整實體門市布局，聚焦具高成長潛力與營運效率較佳的據點。

美而快指出，2026年服飾事業仍為核心業務，除了深耕本地市場，將更積極與合作夥伴進軍海外市場。計畫設立香港子公司，攜手夥伴拓展海外電商，首推商業品牌PAZZO，海外營收占比可望由6%提升至雙位數。

董事會決議以每股37元取得美而快生醫41.67%股權，美而快生醫成立以來持續穩定獲利，第2季起將可帶來明顯的轉投資收益。因美而快生醫成立以來業績來自KOL影響力變現的成功策略，與美而快服飾電商的網紅流量變現一致，預期可為公司未來營運帶來新的成長動能。今年持續推進「服飾 × 網紅 × 電商」的服飾核心動能，並規劃推出新的服飾品牌，擴大品牌項目與消費族群覆蓋度。

相關新聞

興櫃股后倍利科要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

台股近期動輒大漲或暴跌，震盪激烈，下周仍有多檔準備掛牌上市櫃的公將進行公開申購抽籤作業，其中最引人注目的是興櫃股后倍利科（7822），公開申購承銷價為780元，13日興櫃收盤價為1,365元，價差高達585元，也就是說，若是抽中，有機會賺進58.5萬元，報酬率高達75%。

福邦證董事會通過 每股配發現金股利1.36元

福邦證（6026）3月12日董事會通過2025年歸屬於母公司業主淨利為6億8,297萬元，每股配發現金股利1.36413977元，股東會日期為4月30日，將進行董事選舉。

緯軟看2026年 將放量成長

緯軟（4953）去年營收、獲利同寫新猷，展望2026年，董事長蕭清志表示，去年拿下互聯網新客戶，預計今年將放量成長，帶動互聯網今年呈現高成長態勢，與此同時，高毛利率的遊戲及半導體產業今年也將持續增長。

IET訂單滿手 擴產加速度

三五族半導體廠IET-KY（4971）昨（12）日召開線上法說會，董事長高永中指出，目前用於AI伺服器中的磷化銦（Inp）產品訂單滿手，預料今年營運將較去年成長，展望樂觀。

易威、健亞通過換股合併

易威（1799）與健亞昨（12）日共同宣布，雙方董事會通過換股合併，將以健亞每1股普通股換易威生醫普通股0.909股，股份轉換完成後，健亞成為易威生醫100%持股之子公司，按規定終止上櫃及停止公開發行。

中菲行2025年 EPS 8元 派發5.6元

物流業者中菲行（5609）昨（12）日董事會通過2025年度合併財務報告，全年稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股純益（EPS）為8元，整體獲利表現穩健成長。

