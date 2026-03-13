美而快財報／去年營運虧損 處分虧損餐飲事業、轉投資生醫與海外布局

美而快（5321）國際13日公告2025年全年營運成果，全年營收28.42億元，旗下商業品牌、網紅品牌及實體門市雖有獲利，受到餐飲事業虧損影響，全年歸屬母公司稅後淨損1,437萬元，每股稅後淨損0.27元。為持續優化營運結構與提升獲利動能，董事會決議處分虧損的餐飲品牌「大喫鍋物」，並通過終止與中石化高雄亞洲新灣區的土地租賃案，因去年虧損，將不配發股利。

美而快表示，扣除餐飲事業影響，旗下商業品牌、網紅品牌服飾及實體門市皆已有獲利貢獻，服飾本業已重新步上成長軌道。處分餐飲事業相關處分損益預計本季一次性認列，持續調整實體門市布局，聚焦具高成長潛力與營運效率較佳的據點。

美而快指出，2026年服飾事業仍為核心業務，除了深耕本地市場，將更積極與合作夥伴進軍海外市場。計畫設立香港子公司，攜手夥伴拓展海外電商，首推商業品牌PAZZO，海外營收占比可望由6%提升至雙位數。

董事會決議以每股37元取得美而快生醫41.67%股權，美而快生醫成立以來持續穩定獲利，第2季起將可帶來明顯的轉投資收益。因美而快生醫成立以來業績來自KOL影響力變現的成功策略，與美而快服飾電商的網紅流量變現一致，預期可為公司未來營運帶來新的成長動能。今年持續推進「服飾 × 網紅 × 電商」的服飾核心動能，並規劃推出新的服飾品牌，擴大品牌項目與消費族群覆蓋度。