快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

聽新聞
0:00 / 0:00

富強鑫財報／2025年稅後純益1億元、年增27.6％ EPS達0.61元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

富強鑫（6603）13日公布去年財報，稅後純益為1億元，年增27.6%，每股稅後純益0.61元。董事會決議擬配發0.4元現金股利（含盈餘分配0.2元及資本公積分配0.2元），股利配發率達66%；以收盤價22.5元計算，現金殖利率約1.8%。

富強鑫表示，去年營收主要受惠於汽配業、ICT半導體及運動產業需求強勁，全年合併營收達50.83億元，年增12.2％；而獲利成長幅度更是優於營收表現，歸功於產品結構優化及製造效率的提升。

包括有高附加價值設備放量，「超臨界物理發泡設備」年成長率高達164%，高階多色成型設備亦有12%的增長；產業應用多元化，ICT與半導體產業年成長18%最為顯著，運動鞋產業與汽配業則分別有15%及10%的年增表現。

另外，透過優化生產流程與強化成本控管，全年毛利率達25%、營業利益率4%、稅後淨利率2.2%；其中，營業利益率與稅後淨利率分別較去年成長1.4個百分點與0.6個百分點。

展望營運前景，該公司指出，面對全球製造業邁向「智慧化」與「低碳化」的轉型浪潮，富強鑫將持續深化高階設備研發，特別是針對半導體/ICT及運動精品等高階市場的設備升級需求。

目前公司訂單能見度良好，並透過全球五大生產基地的彈性調配，提供客製化與智慧化的整廠輸出解決方案，鞏固全球市場領先地位。

現金股利

延伸閱讀

富邦金2月大賺205億元、創歷史同期新高 前二月EPS 2.19元

鴻勁EPS 75元、配息65元、外資喊上5,700元 為何股價一度跌停？

台灣大法說會／發股利紅包！每股4.8元現金股利 分配率破百

炎洲流通財報／收購效益發酵2025年EPS 4.30元 啟動庫藏股計畫

相關新聞

興櫃股后倍利科要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

台股近期動輒大漲或暴跌，震盪激烈，下周仍有多檔準備掛牌上市櫃的公將進行公開申購抽籤作業，其中最引人注目的是興櫃股后倍利科（7822），公開申購承銷價為780元，13日興櫃收盤價為1,365元，價差高達585元，也就是說，若是抽中，有機會賺進58.5萬元，報酬率高達75%。

福邦證董事會通過 每股配發現金股利1.36元

福邦證（6026）3月12日董事會通過2025年歸屬於母公司業主淨利為6億8,297萬元，每股配發現金股利1.36413977元，股東會日期為4月30日，將進行董事選舉。

緯軟看2026年 將放量成長

緯軟（4953）去年營收、獲利同寫新猷，展望2026年，董事長蕭清志表示，去年拿下互聯網新客戶，預計今年將放量成長，帶動互聯網今年呈現高成長態勢，與此同時，高毛利率的遊戲及半導體產業今年也將持續增長。

IET訂單滿手 擴產加速度

三五族半導體廠IET-KY（4971）昨（12）日召開線上法說會，董事長高永中指出，目前用於AI伺服器中的磷化銦（Inp）產品訂單滿手，預料今年營運將較去年成長，展望樂觀。

易威、健亞通過換股合併

易威（1799）與健亞昨（12）日共同宣布，雙方董事會通過換股合併，將以健亞每1股普通股換易威生醫普通股0.909股，股份轉換完成後，健亞成為易威生醫100%持股之子公司，按規定終止上櫃及停止公開發行。

中菲行2025年 EPS 8元 派發5.6元

物流業者中菲行（5609）昨（12）日董事會通過2025年度合併財務報告，全年稅後純益為11.36億元，較去年成長17.9%；每股純益（EPS）為8元，整體獲利表現穩健成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。