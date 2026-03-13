富強鑫財報／2025年稅後純益1億元、年增27.6％ EPS達0.61元

富強鑫（6603）13日公布去年財報，稅後純益為1億元，年增27.6%，每股稅後純益0.61元。董事會決議擬配發0.4元現金股利（含盈餘分配0.2元及資本公積分配0.2元），股利配發率達66%；以收盤價22.5元計算，現金殖利率約1.8%。

富強鑫表示，去年營收主要受惠於汽配業、ICT半導體及運動產業需求強勁，全年合併營收達50.83億元，年增12.2％；而獲利成長幅度更是優於營收表現，歸功於產品結構優化及製造效率的提升。

包括有高附加價值設備放量，「超臨界物理發泡設備」年成長率高達164%，高階多色成型設備亦有12%的增長；產業應用多元化，ICT與半導體產業年成長18%最為顯著，運動鞋產業與汽配業則分別有15%及10%的年增表現。

另外，透過優化生產流程與強化成本控管，全年毛利率達25%、營業利益率4%、稅後淨利率2.2%；其中，營業利益率與稅後淨利率分別較去年成長1.4個百分點與0.6個百分點。

展望營運前景，該公司指出，面對全球製造業邁向「智慧化」與「低碳化」的轉型浪潮，富強鑫將持續深化高階設備研發，特別是針對半導體/ICT及運動精品等高階市場的設備升級需求。

目前公司訂單能見度良好，並透過全球五大生產基地的彈性調配，提供客製化與智慧化的整廠輸出解決方案，鞏固全球市場領先地位。