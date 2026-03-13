漢達財報／去年EPS 4.85元創歷史次高 維持每年至少一項新藥上市目標

快訊

聯合報／ 記者謝柏宏／即時報導

漢達生技（6620）13日公布2025年財報，受惠於505(b)(2)新藥與高技術門檻學名藥持續擴大市場，以及血癌新藥Phyrago授權與銷售貢獻，全年營收與獲利大幅成長，每股稅後純益（EPS）4.85元，創歷史次高。

漢達董事長劉芳宇表示，漢達目標為「每年至少一項新藥上市」，隨著藥證陸續到位，營收與獲利可望持續堆疊，推動公司邁入高成長階段。

漢達2025年營收17.29億元，年增108%，營業利益年增123%，EPS 4.85元僅次於2023年的5.41元。董事會決議擬配發每股現金股利2元，以13日收盤價76.5元計算，現金殖利率2.6%，公司亦持續執行庫藏股買回計畫。

總經理陳俊良表示，漢達現有兩支505(b)(2)新藥及兩支高技術門檻學名藥在市場銷售，並持續推進505(b)(2)產品之開發進程、商業化布局與產品組合廣度。血癌用藥 Phyrago已完成對外授權並於市場上市銷售，目前患者使用人數快速增加，產品銷售成長，市場滲透率持續提升，且市場並無其他已取證之505(b)(2)新藥競爭者。

此外，多靶點癌症用藥 HND-039 已於2025年9月向美國FDA遞交藥證申請，公司正持續推進相關上市準備工作。

目前漢達已有多項產品在美國市場上市，包括首發學名藥Quetiapine XR、Dexlansoprazole DR Capsule，以及505(b)(2)新藥Tascenso，成為少數同時具備營收與獲利能力的生技公司。

展望未來，漢達將持續聚焦505(b)(2)產品開發與高技術門檻藥物市場，透過既有產品市場滲透率提升與新產品開發進展，強化產品組合並推動中長期營運成長，進一步提升公司在特色藥物市場的競爭優勢並為股東創造長期價值。

