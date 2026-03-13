炎洲流通財報／收購效益發酵2025年EPS 4.30元 啟動庫藏股計畫

炎洲集團旗下炎洲流通（3171）公告2025年年度財報，全年稅後純益1.43億元，年增28%，每股純益（EPS）4.3元。董事會並通過每股配發現金股利4.22元，股息配發率98.14%；依13日收盤價54.8元計，現金殖利率7.7%。

炎洲流通表示，2025年營運成長，主要受惠於收購聯勝國際科技股份有限公司與星穎科技股份有限公司過半股權，兩家公司已於去年第3季正式納入合併報表，帶動整體營運表現提升。去年全年合併營收19.11億元，年增32%；合併營業利益1.75億元，年增44%；稅後純益1.43億元，年增28%。

聯勝與星穎主要產品為高科技電子級及工業級膠帶與膠水，與炎洲流通既有業務具有高度互補性。透過整合產品線與技術資源，將進一步強化膠黏材料與包裝應用的整體解決方案能力，並持續拓展台灣、中國大陸及東南亞市場。

展望未來，炎洲流通將持續深化與客戶的合作關係，由單純產品供應逐步升級為策略合作夥伴。透過產品整合、客製化設計與技術支援，提升在客戶供應鏈中的參與深度與合作黏著度。同時，公司亦將整合內外部資源與供應鏈夥伴，發展高效率且具彈性的全包材整合服務，並持續導入新材料、ESG減碳方案及創新包裝設計，以滿足客戶多元需求並提升市場競爭力。

另一方面，炎洲流通董事會亦決議依證券交易法相關規定執行庫藏股買回並轉讓予員工，以激勵員工士氣並強化員工對公司長期發展的認同與向心力。本次預計買回公司股份300萬股，買回期間為2026年3月13日至5月12日，買回價格區間訂為每股新台幣40元至75元。實際買回價格將依市場價格變動及交易狀況機動調整，並依相關法令規定辦理。

炎洲流通表示，透過庫藏股轉讓員工機制，可使員工與公司經營成果更加緊密連結，有助於吸引及留任優秀人才，並進一步提升整體營運競爭力與長期發展動能。