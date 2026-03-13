興櫃股后倍利科要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

台股近期動輒大漲或暴跌，震盪激烈，下周仍有多檔準備掛牌上市櫃的公將進行公開申購抽籤作業，其中最引人注目的是興櫃股后倍利科（7822），公開申購承銷價為780元，13日興櫃收盤價為1,365元，價差高達585元，也就是說，若是抽中，有機會賺進58.5萬元，報酬率高達75%。

倍利科為興櫃市場目前3檔千金股之一，位居興櫃股后，股價僅次於精測（6510），預計3月30日上市掛牌，上市前公開申購自3月18日至20日進行，承銷價780元，承銷張數701張，3月24日抽籤；13日收在1,365元，與承銷價有585元的價差，投資人需準備78萬元參加抽籤。

倍利科是以AI演算法為核心的高階半導體檢測設備供應商，在 AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求快速升溫帶動下，CoWoS 等先進封裝產能持續擴張，進一步推升相關檢測與量測設備需求，產業趨勢明確，有利營運的加速成長。

倍利科近年營運規模正式進入高速成長期，合併營收自2023年約2.1億元，2024年大增至7.2億元，2025年攀升至20.75億元，年增率高達187.82%，成長動能相當顯著；隨著營收規模快速擴張，正式跨越損益平衡點， 2024 年每股盈餘（EPS） 3.84 元，2025 年 EPS 增至 14.04 元。

倍利科表示，受惠半導體先進製程與封裝需求爆發性成長，以「AI演算法」與「高階光學檢量測」雙引擎為技術核心，帶動營運持續向上，今年營收維持雙位數成長，可望再創新高。

倍利科之外，還有多檔準上市櫃公司也將辦理公開申購，公勝保經（6028）經承銷價72元，承銷張數540張，也在3月18日至20日進行申購，3月24日抽籤，3月30日掛牌上櫃，13日興櫃收盤價102.5元，若是抽中有望獲利3.05萬元，報酬率42.36%。

世紀風電（2072）承銷價186元，承銷張數4,060張，3月16日至18日辦理申購，3月20日抽籤，預計3月26日掛牌上市；以13日興櫃收盤價261.5元計算， 抽中可望獲利7.55萬元，報酬率40.59%。

宏碁遊戲（6908）預計3月25日在創新板上市，承銷價38.66元，承銷張數437張，申購日為3月13日至17日，3月19日抽籤；以13日興櫃收盤價62.2元計算， 抽中可望獲利2.35萬元，報酬率60.88%。

民盛（7811）同樣也在3月13日至17日辦理申購，3月19日抽籤，3月25日掛牌上櫃，承銷價95元，承銷張數905張；以13日興櫃收盤價113元計算， 抽中可望獲利1.8萬元，報酬率18.94%。