快訊

頭痛竟是猝死前兆？ 醫師揭3致命危險恐「大腦最後警報」

美股早盤／伊朗揚言續封鎖荷莫茲海峽 道瓊下殺逾500點、台積電ADR挫4%

聽新聞
0:00 / 0:00

集雅社財報／受惠於智慧家電換機潮 去年營收獲利雙成長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
集雅社受惠於智慧家電換機潮，2025年交出營收獲利雙成長佳績。業者／提供
集雅社受惠於智慧家電換機潮，2025年交出營收獲利雙成長佳績。業者／提供

百貨業精品家電通路領導品牌集雅社（2937）董事會12日通過去年財報，營收為51.96億元，年增11.9%、稅後淨利1.77億元，年增15.6%，EPS 4.06元；在營運規模持續擴大與智慧家電等高階產品線熱銷帶動下，營收與獲利雙創新高。

集雅社董事會決議擬配發每股現金股利2.1元及股票股利每股分派1元。今年2月營收為3.92億元，累計前二個月營收8.67億元，年增5.5%。

集雅社表示， AI應用已正式從伺服器端落地至終端家庭。結合AI運算節能與一級能效標準的家電，已從消費者的選配升級為標配。配合全球淨零轉型的政策推力，家電產業正迎來以智慧與節能為核心的十年大換機潮。而集雅社布局的高階產品線精準搭上此趨勢紅利，具備AI智慧偵測與IoT聯網功能的日、韓系旗艦家電銷量顯著成長，成功鎖定高端消費客群，帶動整體產品組合優化並推升平均客單價，進一步優化整體營收結構。

此外，近年消費者在選購家電時，越來越重視產品的實際展示體驗、專業諮詢與完善售後服務，使百貨通路逐漸成為高端家電銷售的重要場域。集雅社獨有的「家電規劃師」服務，正扮演提供專業建議與整體家電配置規劃的關鍵角色，協助消費者在多元產品選項中做出更適合的決策；且百貨商場同時具備高消費力客群與完整展示空間優勢，因此百貨化也逐漸成為高階家電通路發展的重要趨勢。集雅社長期深耕百貨通路，在消費型態轉變下，通路優勢逐步浮現。

同時，集雅社持續深化會員經濟布局，透過「集利金」點數回饋制度帶動會員入會數與回購率成長，逐步建立高黏著度顧客群與穩定回購機制，提升顧客終身價值，並有效降低未來行銷獲客成本。近期推出空調早鳥加碼1,000元回饋活動，希冀藉此促進會員回購循環並帶動銷售動能。

在客群擴展上，集雅社今年首度跨界贊助指標性音樂祭「大港開唱」，透過接觸即將步入成家階段的年輕世代，期望以更具成本效益的方式提升品牌滲透率並拓展潛在客群。法人表示，透過活動曝光結合全台門市推動的「集利金」會員制度，未來有機會將新世代消費族群轉化為高黏著度品牌會員，進一步累積長期消費動能並擴大集雅社的市場占有率。

現金股利 營收 智慧家電

延伸閱讀

睿生光電法說會／去年 EPS 3.84元、創3年新高 擬配2元現金股利

崇友財報／2025年EPS達6.52元創歷史新高 擬配息5.3元

禾聯碩財報／去年EPS 5.63元 6月23日召開股東會

數字科技財報／去年每股賺13.93元 營收、營業利益和淨利創高

相關新聞

集雅社財報／受惠於智慧家電換機潮 去年營收獲利雙成長

百貨業精品家電通路領導品牌集雅社（2937）董事會12日通過去年財報，營收為51.96億元，年增11.9%、稅後淨利1.77億元，年增15.6%，EPS 4.06元；在營運規模持續擴大與智慧家電等高階產品線熱銷帶動下，營收與獲利雙創新高。

智崴財報／2025年每股虧損2.87元 2026年首季訂單成長挹注營運

智崴（5263）12日召開董事會，公布2025年營運成果，合併營收13.3億元，稅後淨損1.97億元，每股虧損2.87元，主因為受上半年匯率波動影響，於下半年已轉為小幅獲利。

高鋒財報／去年每股虧1.02元、不分配股利 今年營收有望二位數成長

工具機大廠高鋒工業（4510）12日公布去年合併財報，合併營收16.64億元、年減2.2%，稅後虧損1.10億元，每股稅後虧損1.02元，董事會通過，不分配股利。

美好證券擬配息2元 淨值強勁增長、雙引擎轉型成效卓著

美好證券（6021）於12日召開董事會，通過2025年股利分派案，預計每股配發2元現金股利。從2018年迄今，美好證券逐步轉型為以資產管理與財富管理為核心的券商，放眼未來，美好證券期許公司在金融市場中更積極扮演好直接金融的角色，幫助台灣企業與個人實現財富增長與資產活化。

皇將財報／2025年三率三升！全年稅後 EPS 2.51元創歷史次高

製藥包裝自動化設備大廠皇將（4744）12日公布去年合併財報，合併稅後純益1.35億元，每股稅後純益2.51元，董事會通過每股擬配發1元現金股利，配發率39.84%，以今天收盤價32.9元計算，現金殖利率3.04%。

築間財報／去年每股虧6.69元 啟動體質調整、多品牌布局衝刺

築間（7723）12日公告2025年全年合併營收為49.36億元，年減14.66％，營業損失0.76億元，歸屬母公司稅後淨損3.28億元，每股稅後虧損6.69元。公司表示，2025年虧損主因來自營運結構調整持續推進，且基於財務結構與業務發展考量，集團針對品牌以及門店進行汰弱留強，包括關閉部分業績未達預期的品牌門店，品牌布局重整與門市裝潢翻新等，使營收未達規模經濟，影響整體營運效率，進而影響全年獲利表現；然築間持續提升資源整合，建構標準化採購體系以管控營運成本，使全年平均毛利率得以維持在45.74％水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。