集雅社財報／受惠於智慧家電換機潮 去年營收獲利雙成長

百貨業精品家電通路領導品牌集雅社（2937）董事會12日通過去年財報，營收為51.96億元，年增11.9%、稅後淨利1.77億元，年增15.6%，EPS 4.06元；在營運規模持續擴大與智慧家電等高階產品線熱銷帶動下，營收與獲利雙創新高。

集雅社董事會決議擬配發每股現金股利2.1元及股票股利每股分派1元。今年2月營收為3.92億元，累計前二個月營收8.67億元，年增5.5%。

集雅社表示， AI應用已正式從伺服器端落地至終端家庭。結合AI運算節能與一級能效標準的家電，已從消費者的選配升級為標配。配合全球淨零轉型的政策推力，家電產業正迎來以智慧與節能為核心的十年大換機潮。而集雅社布局的高階產品線精準搭上此趨勢紅利，具備AI智慧偵測與IoT聯網功能的日、韓系旗艦家電銷量顯著成長，成功鎖定高端消費客群，帶動整體產品組合優化並推升平均客單價，進一步優化整體營收結構。

此外，近年消費者在選購家電時，越來越重視產品的實際展示體驗、專業諮詢與完善售後服務，使百貨通路逐漸成為高端家電銷售的重要場域。集雅社獨有的「家電規劃師」服務，正扮演提供專業建議與整體家電配置規劃的關鍵角色，協助消費者在多元產品選項中做出更適合的決策；且百貨商場同時具備高消費力客群與完整展示空間優勢，因此百貨化也逐漸成為高階家電通路發展的重要趨勢。集雅社長期深耕百貨通路，在消費型態轉變下，通路優勢逐步浮現。

同時，集雅社持續深化會員經濟布局，透過「集利金」點數回饋制度帶動會員入會數與回購率成長，逐步建立高黏著度顧客群與穩定回購機制，提升顧客終身價值，並有效降低未來行銷獲客成本。近期推出空調早鳥加碼1,000元回饋活動，希冀藉此促進會員回購循環並帶動銷售動能。

在客群擴展上，集雅社今年首度跨界贊助指標性音樂祭「大港開唱」，透過接觸即將步入成家階段的年輕世代，期望以更具成本效益的方式提升品牌滲透率並拓展潛在客群。法人表示，透過活動曝光結合全台門市推動的「集利金」會員制度，未來有機會將新世代消費族群轉化為高黏著度品牌會員，進一步累積長期消費動能並擴大集雅社的市場占有率。