快訊

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

高鋒財報／去年每股虧1.02元、不分配股利 今年營收有望二位數成長

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

工具機大廠高鋒工業（4510）12日公布去年合併財報，合併營收16.64億元、年減2.2%，稅後虧損1.10億元，每股稅後虧損1.02元，董事會通過，不分配股利。

高鋒指出，去年虧損，主要因為美國對等關稅政策衝擊，以及新台幣匯率波動影響；另外，公司去年入主達佛羅，因達佛羅虧損而認列約4,000餘萬元虧損所致。

高鋒表示，達佛羅在人事精簡、費用精簡及存貨精簡下，財務結構已獲得大幅改善；另外，今年也將處分位於大雅區的1,900坪廠房及土地，可望帶動達佛羅今年營運轉盈，並挹注高鋒營收、獲利。

展望今年，高鋒表示，今年1月以來接單明回溫，前二月合併營收2.72億元、年增33%。公司在手訂單約4.3億元，能見度看到第2季末。訂單主要來自歐洲德國、波蘭（半導體、軍工產業）；韓國（半導體、汽車產業），以及土耳其等。

和大集團總裁沈國榮表示，目前工具機產業已有回溫跡象，預期景氣將在第2季逐漸明朗，第3季起看到春燕。法人則估，隨著接單回溫，以及達佛羅可望轉盈，高鋒今年合併營收有機會二位數增長、回到20億元以上水準。

汽車產業 軍工產業 土耳其

延伸閱讀

麗升去年每股虧1.32元 今年拚重返成長

美喆財報／去年虧損6,232萬元、EPS -0.81元 每股擬配0.3元現金股利

築間財報／去年每股虧6.69元 啟動體質調整、多品牌布局衝刺

南寶財報／2025年全年稅後純益24.41億元、寫歷史次高 每股配息18元

相關新聞

高鋒財報／去年每股虧1.02元、不分配股利 今年營收有望二位數成長

工具機大廠高鋒工業（4510）12日公布去年合併財報，合併營收16.64億元、年減2.2%，稅後虧損1.10億元，每股稅後虧損1.02元，董事會通過，不分配股利。

美好證券擬配息2元 淨值強勁增長、雙引擎轉型成效卓著

美好證券（6021）於12日召開董事會，通過2025年股利分派案，預計每股配發2元現金股利。從2018年迄今，美好證券逐步轉型為以資產管理與財富管理為核心的券商，放眼未來，美好證券期許公司在金融市場中更積極扮演好直接金融的角色，幫助台灣企業與個人實現財富增長與資產活化。

皇將財報／2025年三率三升！全年稅後 EPS 2.51元創歷史次高

製藥包裝自動化設備大廠皇將（4744）12日公布去年合併財報，合併稅後純益1.35億元，每股稅後純益2.51元，董事會通過每股擬配發1元現金股利，配發率39.84%，以今天收盤價32.9元計算，現金殖利率3.04%。

築間財報／去年每股虧6.69元 啟動體質調整、多品牌布局衝刺

築間（7723）12日公告2025年全年合併營收為49.36億元，年減14.66％，營業損失0.76億元，歸屬母公司稅後淨損3.28億元，每股稅後虧損6.69元。公司表示，2025年虧損主因來自營運結構調整持續推進，且基於財務結構與業務發展考量，集團針對品牌以及門店進行汰弱留強，包括關閉部分業績未達預期的品牌門店，品牌布局重整與門市裝潢翻新等，使營收未達規模經濟，影響整體營運效率，進而影響全年獲利表現；然築間持續提升資源整合，建構標準化採購體系以管控營運成本，使全年平均毛利率得以維持在45.74％水準。

詩肯財報／去年獲利4,945萬元、年減38.5% EPS 0.99元

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公布2025年財報，全年營收達22.07億元，年減3.57%，稅後純益4,945萬元，年減38.5%，每股純益（EPS）為0.99元，董事會也通過配發現金股利每股1元，以12日收盤價25.65元計算，現金殖利率為3.9%。

信驊股價攀10,495元歷史新高 大摩目標價這樣給

近來台股波幅雖然巨大，指數動輒大跌大漲，操作難度明顯大增，不過千金股族群卻相對受到買盤青睞，推升股王信驊（5274）已順利突破萬元大關，嘉澤（3533）12日也逆勢強漲，表現均相當亮眼突出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。