高鋒財報／去年每股虧1.02元、不分配股利 今年營收有望二位數成長

工具機大廠高鋒工業（4510）12日公布去年合併財報，合併營收16.64億元、年減2.2%，稅後虧損1.10億元，每股稅後虧損1.02元，董事會通過，不分配股利。

高鋒指出，去年虧損，主要因為美國對等關稅政策衝擊，以及新台幣匯率波動影響；另外，公司去年入主達佛羅，因達佛羅虧損而認列約4,000餘萬元虧損所致。

高鋒表示，達佛羅在人事精簡、費用精簡及存貨精簡下，財務結構已獲得大幅改善；另外，今年也將處分位於大雅區的1,900坪廠房及土地，可望帶動達佛羅今年營運轉盈，並挹注高鋒營收、獲利。

展望今年，高鋒表示，今年1月以來接單明回溫，前二月合併營收2.72億元、年增33%。公司在手訂單約4.3億元，能見度看到第2季末。訂單主要來自歐洲德國、波蘭（半導體、軍工產業）；韓國（半導體、汽車產業），以及土耳其等。

和大集團總裁沈國榮表示，目前工具機產業已有回溫跡象，預期景氣將在第2季逐漸明朗，第3季起看到春燕。法人則估，隨著接單回溫，以及達佛羅可望轉盈，高鋒今年合併營收有機會二位數增長、回到20億元以上水準。